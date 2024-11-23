https://1prime.ru/20241123/gosduma-853032871.html

В Госдуме предложили отменить налоговые льготы на модернизированные машины

В Госдуме предложили отменить налоговые льготы на модернизированные машины - 23.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили отменить налоговые льготы на модернизированные машины

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минтранса Роману Старовойту с предложением ввести повышающий налоговый коэффициент, а также... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T01:21+0300

2024-11-23T01:21+0300

2024-11-23T01:21+0300

бизнес

роман старовойт

госдума

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минтранса Роману Старовойту с предложением ввести повышающий налоговый коэффициент, а также отменить налоговые льготы на автомобили, выхлопная система которых была намеренно модернизирована для усиления звука выхлопных газов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю рассмотреть возможность введения дополнительного повышающего коэффициента при расчете налога на транспортные средства, а также отмены налоговых льгот для владельцев транспортных средств, если при прохождении государственной регистрации автомобиля или таможни России было выявлено, что выхлопная система машины была модернизирована таким образом, что звук выхлопных газов превышает стандартные нормы", - сказано в обращении. В документе отмечается, что действующее законодательство предусматривает штрафные санкции за эксплуатацию транспортных средств, нарушающих допустимые нормы шума, однако существующие меры не всегда оказываются эффективными. По мнению автора, такая мера позволит не только сократить число нарушений акустического комфорта, но и стимулировать автовладельцев воздерживаться от подобных модернизаций. Чернышов пояснил РИА Новости, что автомобили, чьи выхлопные системы были намеренно модифицированы для усиления звука, проезжая по жилым районам, особенно в ночное время, доставляют людям значительные неудобства, нарушают их отдых и провоцируют конфликтные ситуации. По его словам, существующие штрафы не способны эффективно решать эту проблему, поскольку воспринимаются нарушителями скорее как разовая плата за возможность продолжать использование таких автомобилей. "Введение повышающего коэффициента при расчете транспортного налога для машин с модернизированной выхлопной системой могло бы стать действенным стимулом отказаться от подобных изменений. Повышенная ставка налогов вкупе с отменой льгот для владельцев таких транспортных средств усилит экономическую ответственность", - считает парламентарий. Вице-спикер Госдумы отметил, что защитить право граждан на комфортную городскую среду, учитывающий реальное влияние транспортных средств на общественное спокойствие является общей целью.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, роман старовойт, госдума