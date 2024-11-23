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Маск предупредил о грозящем США банкротстве
Маск предупредил о грозящем США банкротстве - 23.11.2024, ПРАЙМ
Маск предупредил о грозящем США банкротстве
Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск охарактеризовал финансовую ситуацию в Соединенных Штатах, подчеркнув, что страна в данный момент очень быстрыми... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T11:01+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск охарактеризовал финансовую ситуацию в Соединенных Штатах, подчеркнув, что страна в данный момент очень быстрыми темпами направляется к банкротству. Так он прокомментировал публикацию в социальной сети X от департамента по достижению государственной эффективности (DOGE), заявившего о необходимости исправить ситуацию с бюджетом США. Как указывает ведомство, в последний раз профицит бюджета в Соединенных Штатах был в 2001 году. Также департамент добавил, что в 2023 финансовом году американское правительство истратило свыше шести триллионов долларов, но оно привлекло "только 4,47 триллиона долларов". "Америка сейчас очень быстро движется к банкротству", - отметил Маск.До этого избранный президент Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами будут возглавлять новый департамент по достижению государственной эффективности (DOGE). Маск не раз высказывался в поддержку Трампа в своей социальной сети X, становясь с годами все более политически активным и регулярно комментируя вопросы политики США. Ранее Маск высказал обещание сократить бюджетные расходы Соединенных Штатов на по меньшей мере на два триллиона долларов в случае победы Трампа на выборах. По оценке МВФ, уровень госдолга Соединенных Штатов к концу текущего года достигнет 121% ВВП, а в 2029 году достигнет отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в нынешнем.
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сша, илон маск, госдолг сша, бюджет сша
Экономика, США, Илон Маск, госдолг США, бюджет США
Маск предупредил о грозящем США банкротстве
Маск заявил, что США сейчас очень быстро движутся к банкротству
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск охарактеризовал финансовую ситуацию в Соединенных Штатах, подчеркнув, что страна в данный момент очень быстрыми темпами направляется к банкротству.
Так он прокомментировал публикацию в социальной сети X от департамента по достижению государственной эффективности (DOGE), заявившего о необходимости исправить ситуацию с бюджетом США. Как указывает ведомство, в последний раз профицит бюджета в Соединенных Штатах был в 2001 году. Также департамент добавил, что в 2023 финансовом году американское правительство истратило свыше шести триллионов долларов, но оно привлекло "только 4,47 триллиона долларов".
"Америка сейчас очень быстро движется к банкротству", - отметил Маск.
Маск пообещал вместе с Трампом спасти Америку от банкротства
До этого избранный президент Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами будут возглавлять новый департамент по достижению государственной эффективности (DOGE). Маск не раз высказывался в поддержку Трампа в своей социальной сети X, становясь с годами все более политически активным и регулярно комментируя вопросы политики США.
Ранее Маск высказал обещание сократить бюджетные расходы Соединенных Штатов на по меньшей мере на два триллиона долларов в случае победы Трампа на выборах.
По оценке МВФ, уровень госдолга Соединенных Штатов к концу текущего года достигнет 121% ВВП, а в 2029 году достигнет отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в нынешнем.