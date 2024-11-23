Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск предупредил о грозящем США банкротстве - 23.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241123/mask-853036327.html
Маск предупредил о грозящем США банкротстве
Маск предупредил о грозящем США банкротстве - 23.11.2024, ПРАЙМ
Маск предупредил о грозящем США банкротстве
Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск охарактеризовал финансовую ситуацию в Соединенных Штатах, подчеркнув, что страна в данный момент очень быстрыми... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T11:01+0300
2024-11-23T11:01+0300
экономика
сша
илон маск
госдолг сша
бюджет сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_0:0:4318:2430_1920x0_80_0_0_cf7da608f5d51534a201691bea8ce119.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск охарактеризовал финансовую ситуацию в Соединенных Штатах, подчеркнув, что страна в данный момент очень быстрыми темпами направляется к банкротству. Так он прокомментировал публикацию в социальной сети X от департамента по достижению государственной эффективности (DOGE), заявившего о необходимости исправить ситуацию с бюджетом США. Как указывает ведомство, в последний раз профицит бюджета в Соединенных Штатах был в 2001 году. Также департамент добавил, что в 2023 финансовом году американское правительство истратило свыше шести триллионов долларов, но оно привлекло "только 4,47 триллиона долларов". "Америка сейчас очень быстро движется к банкротству", - отметил Маск.До этого избранный президент Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами будут возглавлять новый департамент по достижению государственной эффективности (DOGE). Маск не раз высказывался в поддержку Трампа в своей социальной сети X, становясь с годами все более политически активным и регулярно комментируя вопросы политики США. Ранее Маск высказал обещание сократить бюджетные расходы Соединенных Штатов на по меньшей мере на два триллиона долларов в случае победы Трампа на выборах. По оценке МВФ, уровень госдолга Соединенных Штатов к концу текущего года достигнет 121% ВВП, а в 2029 году достигнет отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в нынешнем.
https://1prime.ru/20241119/bankrotstvo-852906770.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_479:0:4318:2879_1920x0_80_0_0_ad651e912dbf462cd2bb00869ec78bf7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, илон маск, госдолг сша, бюджет сша
Экономика, США, Илон Маск, госдолг США, бюджет США
11:01 23.11.2024
 
Маск предупредил о грозящем США банкротстве

Маск заявил, что США сейчас очень быстро движутся к банкротству

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск охарактеризовал финансовую ситуацию в Соединенных Штатах, подчеркнув, что страна в данный момент очень быстрыми темпами направляется к банкротству.
Так он прокомментировал публикацию в социальной сети X от департамента по достижению государственной эффективности (DOGE), заявившего о необходимости исправить ситуацию с бюджетом США. Как указывает ведомство, в последний раз профицит бюджета в Соединенных Штатах был в 2001 году. Также департамент добавил, что в 2023 финансовом году американское правительство истратило свыше шести триллионов долларов, но оно привлекло "только 4,47 триллиона долларов".
"Америка сейчас очень быстро движется к банкротству", - отметил Маск.
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Маск пообещал вместе с Трампом спасти Америку от банкротства
19 ноября, 10:22
До этого избранный президент Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами будут возглавлять новый департамент по достижению государственной эффективности (DOGE). Маск не раз высказывался в поддержку Трампа в своей социальной сети X, становясь с годами все более политически активным и регулярно комментируя вопросы политики США.
Ранее Маск высказал обещание сократить бюджетные расходы Соединенных Штатов на по меньшей мере на два триллиона долларов в случае победы Трампа на выборах.
По оценке МВФ, уровень госдолга Соединенных Штатов к концу текущего года достигнет 121% ВВП, а в 2029 году достигнет отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в нынешнем.
 
ЭкономикаСШАИлон Маскгосдолг СШАбюджет США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала