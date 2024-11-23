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Илон Маск установил новый исторический рекорд - 23.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Илон Маск установил новый исторический рекорд
Илон Маск установил новый исторический рекорд - 23.11.2024, ПРАЙМ
Илон Маск установил новый исторический рекорд
Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla, владелец социальной сети X Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека на планете, возглавив... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T21:16+0300
2024-11-23T21:30+0300
экономика
илон маск
состояние
рекорд
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla, владелец социальной сети X Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека на планете, возглавив рейтинг богатейших людей мира информагентства Bloomberg и побив при этом свой собственный рекорд.Как сообщило агентство, "чистое состояние Илона Маска в пятницу достигло исторического максимума в 347,8 миллиардов долларов".По мнению авторов Bloomberg, своим новым рекордом Маск во многом обязан продолжающимся повышением капитализации Tesla. Вместе с тем агентство обращает внимание, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах Маск оказался в центр политического внимания.Свой прежний рекорд Маск установил в ноябре 2021 года, когда его состояние перевалило за $340,4 млрд.На второй строчке списка Bloomberg - основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос с результатом в $219 млрд.
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илон маск, состояние, рекорд
Экономика, Илон Маск, состояние, рекорд
21:16 23.11.2024 (обновлено: 21:30 23.11.2024)
 
Илон Маск установил новый исторический рекорд

Bloomberg: Маск снова стал богатейшим человеком в мире с состоянием $347,8 млрд

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТелемост с Илоном Маском на краснодарском форуме "Дело за малым"
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla, владелец социальной сети X Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека на планете, возглавив рейтинг богатейших людей мира информагентства Bloomberg и побив при этом свой собственный рекорд.
Как сообщило агентство, "чистое состояние Илона Маска в пятницу достигло исторического максимума в 347,8 миллиардов долларов".
По мнению авторов Bloomberg, своим новым рекордом Маск во многом обязан продолжающимся повышением капитализации Tesla. Вместе с тем агентство обращает внимание, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах Маск оказался в центр политического внимания.
Свой прежний рекорд Маск установил в ноябре 2021 года, когда его состояние перевалило за $340,4 млрд.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
Маск предупредил о грозящем США банкротстве
11:01
На второй строчке списка Bloomberg - основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос с результатом в $219 млрд.
 
ЭкономикаИлон Масксостояниерекорд
 
 
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