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Илон Маск установил новый исторический рекорд

Илон Маск установил новый исторический рекорд - 23.11.2024, ПРАЙМ

Илон Маск установил новый исторический рекорд

Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla, владелец социальной сети X Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека на планете, возглавив... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T21:16+0300

2024-11-23T21:16+0300

2024-11-23T21:30+0300

экономика

илон маск

состояние

рекорд

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla, владелец социальной сети X Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека на планете, возглавив рейтинг богатейших людей мира информагентства Bloomberg и побив при этом свой собственный рекорд.Как сообщило агентство, "чистое состояние Илона Маска в пятницу достигло исторического максимума в 347,8 миллиардов долларов".По мнению авторов Bloomberg, своим новым рекордом Маск во многом обязан продолжающимся повышением капитализации Tesla. Вместе с тем агентство обращает внимание, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах Маск оказался в центр политического внимания.Свой прежний рекорд Маск установил в ноябре 2021 года, когда его состояние перевалило за $340,4 млрд.На второй строчке списка Bloomberg - основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос с результатом в $219 млрд.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, состояние, рекорд