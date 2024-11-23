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"Сделал меня козлом отпущения". Меркель пожаловалась на Зеленского
"Сделал меня козлом отпущения". Меркель пожаловалась на Зеленского - 23.11.2024, ПРАЙМ
"Сделал меня козлом отпущения". Меркель пожаловалась на Зеленского
Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась в беседе с журналом Spiegel, что Владимир Зеленский сделал ее "козлом отпущения" из-за решений, который были... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T15:25+0300
2024-11-23T15:25+0300
2024-11-23T15:42+0300
политика
ангела меркель
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась в беседе с журналом Spiegel, что Владимир Зеленский сделал ее "козлом отпущения" из-за решений, который были приняты на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году. На вопрос, не ощущает ли она, что ее сделали "козлом отпущения" в связи с началом конфликта на Украине, Меркель ответила: "Это не просто ощущение, это так и есть".По словам экс-канцлера, Зеленский в 2022 году пригласил ее и тогдашнего президента Франции Николя Саркози приехать в Бучу, "явно имея в виду, что наша позиция в Бухаресте привела" к событиям в Буче. Вместе с тем Меркель отметила, что "необходимо было попытаться решить конфликты с Россией мирным путем".На Бухарестском саммите НАТО 2008 года, кроме прочего, рассматривалась возможность вступления в Североатлантический альянс Украины и Грузии. В связи с несогласием ряда стран-членов, включая Францию и Германию, альянс приветствовал стремление украинцев и грузин получить членство в НАТО , но не дал им план действий по членству, чем, по сути, отсрочил вопрос их вступления на неопределенный срок.
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ангела меркель, владимир зеленский, нато
Политика, Ангела Меркель, Владимир Зеленский, НАТО
"Сделал меня козлом отпущения". Меркель пожаловалась на Зеленского
Spiegel: Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее козла отпущения
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ.
Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась в беседе с журналом Spiegel
, что Владимир Зеленский сделал ее "козлом отпущения" из-за решений, который были приняты на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году.
На вопрос, не ощущает ли она, что ее сделали "козлом отпущения" в связи с началом конфликта на Украине, Меркель ответила: "Это не просто ощущение, это так и есть".
По словам экс-канцлера, Зеленский в 2022 году пригласил ее и тогдашнего президента Франции Николя Саркози приехать в Бучу, "явно имея в виду, что наша позиция в Бухаресте привела" к событиям в Буче.
Вместе с тем Меркель отметила, что "необходимо было попытаться решить конфликты с Россией мирным путем".
Меркель сделала неожиданное заявление о завершении конфликта на Украине
На Бухарестском саммите НАТО 2008 года, кроме прочего, рассматривалась возможность вступления в Североатлантический альянс Украины и Грузии. В связи с несогласием ряда стран-членов, включая Францию и Германию, альянс приветствовал стремление украинцев и грузин получить членство в НАТО , но не дал им план действий по членству, чем, по сути, отсрочил вопрос их вступления на неопределенный срок.