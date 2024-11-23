https://1prime.ru/20241123/merkel-853039322.html

"Сделал меня козлом отпущения". Меркель пожаловалась на Зеленского

"Сделал меня козлом отпущения". Меркель пожаловалась на Зеленского - 23.11.2024, ПРАЙМ

"Сделал меня козлом отпущения". Меркель пожаловалась на Зеленского

Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась в беседе с журналом Spiegel, что Владимир Зеленский сделал ее "козлом отпущения" из-за решений, который были... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T15:25+0300

2024-11-23T15:25+0300

2024-11-23T15:42+0300

политика

ангела меркель

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась в беседе с журналом Spiegel, что Владимир Зеленский сделал ее "козлом отпущения" из-за решений, который были приняты на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году. На вопрос, не ощущает ли она, что ее сделали "козлом отпущения" в связи с началом конфликта на Украине, Меркель ответила: "Это не просто ощущение, это так и есть".По словам экс-канцлера, Зеленский в 2022 году пригласил ее и тогдашнего президента Франции Николя Саркози приехать в Бучу, "явно имея в виду, что наша позиция в Бухаресте привела" к событиям в Буче. Вместе с тем Меркель отметила, что "необходимо было попытаться решить конфликты с Россией мирным путем".На Бухарестском саммите НАТО 2008 года, кроме прочего, рассматривалась возможность вступления в Североатлантический альянс Украины и Грузии. В связи с несогласием ряда стран-членов, включая Францию и Германию, альянс приветствовал стремление украинцев и грузин получить членство в НАТО , но не дал им план действий по членству, чем, по сути, отсрочил вопрос их вступления на неопределенный срок.

https://1prime.ru/20241123/ukraina-853035923.html

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ангела меркель, владимир зеленский, нато