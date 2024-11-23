Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сделал меня козлом отпущения". Меркель пожаловалась на Зеленского - 23.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241123/merkel-853039322.html
"Сделал меня козлом отпущения". Меркель пожаловалась на Зеленского
"Сделал меня козлом отпущения". Меркель пожаловалась на Зеленского - 23.11.2024, ПРАЙМ
"Сделал меня козлом отпущения". Меркель пожаловалась на Зеленского
Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась в беседе с журналом Spiegel, что Владимир Зеленский сделал ее "козлом отпущения" из-за решений, который были... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T15:25+0300
2024-11-23T15:42+0300
политика
ангела меркель
владимир зеленский
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83200/17/832001739_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_89be56fa5c3c68dc6b10a983310fa942.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась в беседе с журналом Spiegel, что Владимир Зеленский сделал ее "козлом отпущения" из-за решений, который были приняты на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году. На вопрос, не ощущает ли она, что ее сделали "козлом отпущения" в связи с началом конфликта на Украине, Меркель ответила: "Это не просто ощущение, это так и есть".По словам экс-канцлера, Зеленский в 2022 году пригласил ее и тогдашнего президента Франции Николя Саркози приехать в Бучу, "явно имея в виду, что наша позиция в Бухаресте привела" к событиям в Буче. Вместе с тем Меркель отметила, что "необходимо было попытаться решить конфликты с Россией мирным путем".На Бухарестском саммите НАТО 2008 года, кроме прочего, рассматривалась возможность вступления в Североатлантический альянс Украины и Грузии. В связи с несогласием ряда стран-членов, включая Францию и Германию, альянс приветствовал стремление украинцев и грузин получить членство в НАТО , но не дал им план действий по членству, чем, по сути, отсрочил вопрос их вступления на неопределенный срок.
https://1prime.ru/20241123/ukraina-853035923.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83200/17/832001739_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_f7775fb2639702ad45804fb0db0722ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ангела меркель, владимир зеленский, нато
Политика, Ангела Меркель, Владимир Зеленский, НАТО
15:25 23.11.2024 (обновлено: 15:42 23.11.2024)
 
"Сделал меня козлом отпущения". Меркель пожаловалась на Зеленского

Spiegel: Меркель заявила, что Зеленский сделал из нее козла отпущения

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась в беседе с журналом Spiegel, что Владимир Зеленский сделал ее "козлом отпущения" из-за решений, который были приняты на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году.
На вопрос, не ощущает ли она, что ее сделали "козлом отпущения" в связи с началом конфликта на Украине, Меркель ответила: "Это не просто ощущение, это так и есть".
По словам экс-канцлера, Зеленский в 2022 году пригласил ее и тогдашнего президента Франции Николя Саркози приехать в Бучу, "явно имея в виду, что наша позиция в Бухаресте привела" к событиям в Буче.
Вместе с тем Меркель отметила, что "необходимо было попытаться решить конфликты с Россией мирным путем".
Встреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
Меркель сделала неожиданное заявление о завершении конфликта на Украине
10:26
На Бухарестском саммите НАТО 2008 года, кроме прочего, рассматривалась возможность вступления в Североатлантический альянс Украины и Грузии. В связи с несогласием ряда стран-членов, включая Францию и Германию, альянс приветствовал стремление украинцев и грузин получить членство в НАТО , но не дал им план действий по членству, чем, по сути, отсрочил вопрос их вступления на неопределенный срок.
 
ПолитикаАнгела МеркельВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала