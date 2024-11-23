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Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов

Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов - 23.11.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции, соответствующий документ... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T19:44+0300

2024-11-23T19:44+0300

2024-11-23T19:45+0300

экономика

закон

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон повышает меры ответственности для юрлиц за подделку документа, подтверждающего право лица или освобождение его от обязанности, для организации противозаконной миграции, включая нарушения правил въезда на территорию Российской Федерации, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места жительства, а также осуществления незаконной трудовой деятельности в России и др.За указанные правонарушения законом устанавливается штрафы в размере от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а за повторное правонарушение - от 10 до 60 млн.

https://1prime.ru/20241110/migrant-852715962.html

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закон