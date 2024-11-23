https://1prime.ru/20241123/migranty-853041270.html
Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов
Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов - 23.11.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции, соответствующий документ... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T19:44+0300
2024-11-23T19:44+0300
2024-11-23T19:45+0300
экономика
закон
https://cdnn.1prime.ru/img/82682/18/826821897_0:160:2861:1769_1920x0_80_0_0_baa62c9611a52869beb67fb749711183.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон повышает меры ответственности для юрлиц за подделку документа, подтверждающего право лица или освобождение его от обязанности, для организации противозаконной миграции, включая нарушения правил въезда на территорию Российской Федерации, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места жительства, а также осуществления незаконной трудовой деятельности в России и др.За указанные правонарушения законом устанавливается штрафы в размере от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а за повторное правонарушение - от 10 до 60 млн.
https://1prime.ru/20241110/migrant-852715962.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82682/18/826821897_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7458352187222925ca22b9ef225072c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закон
Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов
Путин подписал ФЗ о штрафах до 60 млн руб за подделку документов для мигрантов
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон повышает меры ответственности для юрлиц за подделку документа, подтверждающего право лица или освобождение его от обязанности, для организации противозаконной миграции, включая нарушения правил въезда на территорию Российской Федерации, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места жительства, а также осуществления незаконной трудовой деятельности в России и др.
Как мигранты документы получали. В Петербурге раскрыли преступную схему
За указанные правонарушения законом устанавливается штрафы в размере от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а за повторное правонарушение - от 10 до 60 млн.