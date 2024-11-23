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Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов
Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов - 23.11.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции, соответствующий документ... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T19:44+0300
2024-11-23T19:45+0300
экономика
закон
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон повышает меры ответственности для юрлиц за подделку документа, подтверждающего право лица или освобождение его от обязанности, для организации противозаконной миграции, включая нарушения правил въезда на территорию Российской Федерации, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места жительства, а также осуществления незаконной трудовой деятельности в России и др.За указанные правонарушения законом устанавливается штрафы в размере от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а за повторное правонарушение - от 10 до 60 млн.
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закон
Экономика, закон
19:44 23.11.2024 (обновлено: 19:45 23.11.2024)
 
Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов

Путин подписал ФЗ о штрафах до 60 млн руб за подделку документов для мигрантов

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк" Иностранные рабочие во время проведения рейда по выявлению нелегальных мигрантов
 Иностранные рабочие во время проведения рейда по выявлению нелегальных мигрантов - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон повышает меры ответственности для юрлиц за подделку документа, подтверждающего право лица или освобождение его от обязанности, для организации противозаконной миграции, включая нарушения правил въезда на территорию Российской Федерации, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места жительства, а также осуществления незаконной трудовой деятельности в России и др.
Вид на жительство иностранного гражданина - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
Как мигранты документы получали. В Петербурге раскрыли преступную схему
10 ноября, 15:35
За указанные правонарушения законом устанавливается штрафы в размере от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а за повторное правонарушение - от 10 до 60 млн.
 
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