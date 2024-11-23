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Путин подписал закон о порядке проведения безналичных переводов - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о порядке проведения безналичных переводов
Путин подписал закон о порядке проведения безналичных переводов - 23.11.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о порядке проведения безналичных переводов
Президент России Владимир Путин подписал закон "О национальной платежной системе", совершенствующий порядок безналичных денежных переводов. Соответствующий... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T20:18+0300
2024-11-23T20:19+0300
экономика
закон
денежные переводы
порядок
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон "О национальной платежной системе", совершенствующий порядок безналичных денежных переводов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документом уточняются полномочия министерства финансов РФ и Банка России по определению правил указания реквизитов переводов в национальной платежной системе. Теперь реквизиты переводов, формы распоряжений клиентов, правила указания реквизитов смогут определяться не только нормативными актами ЦБ, но и договором между оператором по переводу денежных средств и клиентом или между операторами. Кроме того, согласно закону, реквизиты переводов по бюджетным платежам устанавливаются Минфином России по согласованию с Банком России. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
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закон, денежные переводы, порядок
Экономика, закон, денежные переводы, Порядок
20:18 23.11.2024 (обновлено: 20:19 23.11.2024)
 
Путин подписал закон о порядке проведения безналичных переводов

Путин подписал закон, совершенствующий порядок проведения безналичных переводов

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон "О национальной платежной системе", совершенствующий порядок безналичных денежных переводов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документом уточняются полномочия министерства финансов РФ и Банка России по определению правил указания реквизитов переводов в национальной платежной системе. Теперь реквизиты переводов, формы распоряжений клиентов, правила указания реквизитов смогут определяться не только нормативными актами ЦБ, но и договором между оператором по переводу денежных средств и клиентом или между операторами.
Кроме того, согласно закону, реквизиты переводов по бюджетным платежам устанавливаются Минфином России по согласованию с Банком России.
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