https://1prime.ru/20241123/perevody-853041923.html

Путин подписал закон о порядке проведения безналичных переводов

Путин подписал закон о порядке проведения безналичных переводов - 23.11.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о порядке проведения безналичных переводов

Президент России Владимир Путин подписал закон "О национальной платежной системе", совершенствующий порядок безналичных денежных переводов. Соответствующий... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T20:18+0300

2024-11-23T20:18+0300

2024-11-23T20:19+0300

экономика

закон

денежные переводы

порядок

https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6545d94fdac3332acc19571d0eaf1c28.jpg

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон "О национальной платежной системе", совершенствующий порядок безналичных денежных переводов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документом уточняются полномочия министерства финансов РФ и Банка России по определению правил указания реквизитов переводов в национальной платежной системе. Теперь реквизиты переводов, формы распоряжений клиентов, правила указания реквизитов смогут определяться не только нормативными актами ЦБ, но и договором между оператором по переводу денежных средств и клиентом или между операторами. Кроме того, согласно закону, реквизиты переводов по бюджетным платежам устанавливаются Минфином России по согласованию с Банком России. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://1prime.ru/20241121/perevod-852984732.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

закон, денежные переводы, порядок