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Песков заявил об отсутствии свободы слова на Западе - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Песков заявил об отсутствии свободы слова на Западе
Песков заявил об отсутствии свободы слова на Западе - 23.11.2024, ПРАЙМ
Песков заявил об отсутствии свободы слова на Западе
События прошедших нескольких лет явно продемонстрировали, что свободы слова в западных странах точно нет. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T13:23+0300
2024-11-23T13:23+0300
россия
дмитрий песков
запад
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МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. События прошедших нескольких лет явно продемонстрировали, что свободы слова в западных странах точно нет. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков"На Западе точно нет свободы слова. И, наверное, события последних нескольких лет показали это. Такое количество заказных материалов, такое количество фейков, которые публикуют сейчас самые уважаемые издания…, конечно, поверить в это еще два года назад было бы трудно", - сказал пресс-секретарь российского президента. В то же время Песков сообщил, что на Западе остались журналисты, которые пытаются анализировать ситуацию со всех сторон. По его словам, именно с ними Россия и работает.
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россия, дмитрий песков, запад
РОССИЯ, Дмитрий Песков, ЗАПАД
13:23 23.11.2024
 
Песков заявил об отсутствии свободы слова на Западе

Песков: свободы слова на Западе точно нет

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МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. События прошедших нескольких лет явно продемонстрировали, что свободы слова в западных странах точно нет. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
"На Западе точно нет свободы слова. И, наверное, события последних нескольких лет показали это. Такое количество заказных материалов, такое количество фейков, которые публикуют сейчас самые уважаемые издания…, конечно, поверить в это еще два года назад было бы трудно", - сказал пресс-секретарь российского президента.
В то же время Песков сообщил, что на Западе остались журналисты, которые пытаются анализировать ситуацию со всех сторон. По его словам, именно с ними Россия и работает.
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Песков ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
07:55
 
РОССИЯДмитрий ПесковЗАПАД
 
 
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