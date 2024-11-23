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Песков объяснил, почему о разработке "Орешника" ранее не было известно - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Песков объяснил, почему о разработке "Орешника" ранее не было известно
Песков объяснил, почему о разработке "Орешника" ранее не было известно - 23.11.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил, почему о разработке "Орешника" ранее не было известно
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что данные о новейших российский разработках в области вооружений никому не известны. | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T15:52+0300
2024-11-23T15:52+0300
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что данные о новейших российский разработках в области вооружений никому не известны."Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках", - сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Таким образом пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, почему о разработке ракеты средней дальности "Орешник" ранее никто не знал. 21 ноября Владимир Путин в своем обращении рассказал, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.
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россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
15:52 23.11.2024
 
Песков объяснил, почему о разработке "Орешника" ранее не было известно

Песков: данные о разработках России в области вооружений никому не известны

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что данные о новейших российский разработках в области вооружений никому не известны.
"Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках", - сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Таким образом пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, почему о разработке ракеты средней дальности "Орешник" ранее никто не знал.
21 ноября Владимир Путин в своем обращении рассказал, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.
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