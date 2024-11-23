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Россия сократила импорт немецкого пива до минимума с 2022 года - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Россия сократила импорт немецкого пива до минимума с 2022 года
Россия сократила импорт немецкого пива до минимума с 2022 года - 23.11.2024, ПРАЙМ
Россия сократила импорт немецкого пива до минимума с 2022 года
Россия в сентябре ввезла лишь восемь тысяч тонн пива из Германии - это минимальный объем с апреля 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T08:09+0300
2024-11-23T08:10+0300
россия
германия
пиво
импорт
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре ввезла лишь восемь тысяч тонн пива из Германии - это минимальный объем с апреля 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в первый месяц осени российский импорт пива из Евросоюза уменьшился на 10% по сравнению с августом - до 19,3 тысячи тонн, при этом в текущем году меньше было ввезено только в январе (17 тысяч тонн). Основное сокращение пришлось на Германию, откуда поставки упали до минимальных с апреля 2022 года 8 тысяч тонн с 9,8 тысячи тонн в августе. Россия также стала ввозить меньше пива из Польши (-21%, 2 тысячи тонн), Бельгии (-3%, 901 тонна) и Австрии (-37%, 182 тонны). В то же время ряд европейских стран нарастили экспорт пива в Россию. Так, продукции из Чехии стало на 7% больше - 3,4 тысячи тонн, из Латвии ввоз вырос на 5% и составил 2 тысячи тонн, а из Литвы увеличился на 1% - до 2,3 тысячи тонн. Российский импорт пива из Евросоюза в целом за девять месяцев уменьшился на 12%, или на 26,8 тысячи тонн, и составил 230 тысяч тонн. Одной из причин сокращения импорта может быть рост собственного производства, которое за девять месяцев этого года, как следует из данных Росстата, составило почти 7,5 миллиона тонн против 6,7 миллиона за аналогичный период прошлого года.
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россия, германия, пиво, импорт
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, пиво, импорт
08:09 23.11.2024 (обновлено: 08:10 23.11.2024)
 
Россия сократила импорт немецкого пива до минимума с 2022 года

Россия сократила ввоз пива из Германии до минимума с апреля 2022 года

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПриморский пивоваренный завод
Приморский пивоваренный завод - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре ввезла лишь восемь тысяч тонн пива из Германии - это минимальный объем с апреля 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, в первый месяц осени российский импорт пива из Евросоюза уменьшился на 10% по сравнению с августом - до 19,3 тысячи тонн, при этом в текущем году меньше было ввезено только в январе (17 тысяч тонн).
Основное сокращение пришлось на Германию, откуда поставки упали до минимальных с апреля 2022 года 8 тысяч тонн с 9,8 тысячи тонн в августе. Россия также стала ввозить меньше пива из Польши (-21%, 2 тысячи тонн), Бельгии (-3%, 901 тонна) и Австрии (-37%, 182 тонны).
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В то же время ряд европейских стран нарастили экспорт пива в Россию. Так, продукции из Чехии стало на 7% больше - 3,4 тысячи тонн, из Латвии ввоз вырос на 5% и составил 2 тысячи тонн, а из Литвы увеличился на 1% - до 2,3 тысячи тонн.
Российский импорт пива из Евросоюза в целом за девять месяцев уменьшился на 12%, или на 26,8 тысячи тонн, и составил 230 тысяч тонн. Одной из причин сокращения импорта может быть рост собственного производства, которое за девять месяцев этого года, как следует из данных Росстата, составило почти 7,5 миллиона тонн против 6,7 миллиона за аналогичный период прошлого года.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯпивоимпорт
 
 
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