https://1prime.ru/20241123/putin-853035552.html

На Западе выступили с тревожным заявлением после слов Путина

На Западе выступили с тревожным заявлением после слов Путина - 23.11.2024, ПРАЙМ

На Западе выступили с тревожным заявлением после слов Путина

Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T09:30+0300

2024-11-23T09:30+0300

2024-11-23T09:30+0300

россия

запад

владимир путин

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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Остается молиться, что лидеры западных стран проявили здравомыслие после слов российского президента Владимира Путина о праве ответных ударов по военным объектам Запада. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз."Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему", — сообщается в посте журналиста.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.

https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853023044.html

запад

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россия, запад, владимир путин