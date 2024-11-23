На Западе выступили с тревожным заявлением после слов Путина
Журналист Боуз призвал молиться после слов Путина о праве РФ на ответные удары
© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Остается молиться, что лидеры западных стран проявили здравомыслие после слов российского президента Владимира Путина о праве ответных ударов по военным объектам Запада. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
"Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему", — сообщается в посте журналиста.
"Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему", — сообщается в посте журналиста.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.