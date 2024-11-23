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На Западе выступили с тревожным заявлением после слов Путина - 23.11.2024, ПРАЙМ
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На Западе выступили с тревожным заявлением после слов Путина
На Западе выступили с тревожным заявлением после слов Путина - 23.11.2024, ПРАЙМ
На Западе выступили с тревожным заявлением после слов Путина
Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T09:30+0300
2024-11-23T09:30+0300
россия
запад
владимир путин
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Остается молиться, что лидеры западных стран проявили здравомыслие после слов российского президента Владимира Путина о праве ответных ударов по военным объектам Запада. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз."Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему", — сообщается в посте журналиста.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.
https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853023044.html
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россия, запад, владимир путин
РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
09:30 23.11.2024
 
На Западе выступили с тревожным заявлением после слов Путина

Журналист Боуз призвал молиться после слов Путина о праве РФ на ответные удары

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Остается молиться, что лидеры западных стран проявили здравомыслие после слов российского президента Владимира Путина о праве ответных ударов по военным объектам Запада. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

"Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему", — сообщается в посте журналиста.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.
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