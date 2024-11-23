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Россия впервые за полгода поставила в ЕС товаров на три миллиарда евро
Россия впервые за полгода поставила в ЕС товаров на три миллиарда евро - 23.11.2024, ПРАЙМ
Россия впервые за полгода поставила в ЕС товаров на три миллиарда евро
Россия в сентябре впервые за полгода поставила в Евросоюз товаров более чем на три миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T06:37+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре впервые за полгода поставила в Евросоюз товаров более чем на три миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в сентябре страны ЕС увеличили ввоз российских товаров почти на пятую часть - до 3,1 миллиарда евро. Одновременно объединение поставило в Россию собственной продукции на 2,6 миллиарда евро, что на 5% больше показателя месяцем ранее. В результате двусторонний товарооборот увеличился до 5,7 миллиарда евро против 5,1 миллиарда месяцем ранее. Несмотря на рост торговли ее уровень все еще находится вблизи показателей 1999 года. Россия и Евросоюз за девять месяцев текущего года сократили торговлю на 27% - до 50,7 миллиардов евро. При этом российский экспорт уменьшился на 34% и стал составлять 26,4 миллиарда евро, а европейский - на 17%, до 24,3 миллиарда.
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россия, мировая экономика, москва, ес, евростат
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, ЕС, Евростат
Россия впервые за полгода поставила в ЕС товаров на три миллиарда евро
Россия впервые за полгода поставила в ЕС товаров более чем на три миллиарда евро
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре впервые за полгода поставила в Евросоюз товаров более чем на три миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, в сентябре страны ЕС увеличили ввоз российских товаров почти на пятую часть - до 3,1 миллиарда евро. Одновременно объединение поставило в Россию собственной продукции на 2,6 миллиарда евро, что на 5% больше показателя месяцем ранее.
В результате двусторонний товарооборот увеличился до 5,7 миллиарда евро против 5,1 миллиарда месяцем ранее. Несмотря на рост торговли ее уровень все еще находится вблизи показателей 1999 года.
Россия и Евросоюз за девять месяцев текущего года сократили торговлю на 27% - до 50,7 миллиардов евро. При этом российский экспорт уменьшился на 34% и стал составлять 26,4 миллиарда евро, а европейский - на 17%, до 24,3 миллиарда.
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