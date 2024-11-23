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Каждый седьмой россиянин сообщил о проверке кредитной истории работодателем

Каждый седьмой россиянин сообщил о проверке кредитной истории работодателем - 23.11.2024, ПРАЙМ

Каждый седьмой россиянин сообщил о проверке кредитной истории работодателем

Каждый седьмой россиянин заявил, что сталкивался с проверкой кредитной истории при попытке устроиться на работу в 2024 году, говорится в исследовании сервиса... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T06:29+0300

2024-11-23T06:29+0300

2024-11-23T06:29+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Каждый седьмой россиянин заявил, что сталкивался с проверкой кредитной истории при попытке устроиться на работу в 2024 году, говорится в исследовании сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть в распоряжении РИА Новости. "О прохождении проверки кредитной истории при попытке устроиться на работу сообщили 14,2% респондентов. Еще 69,5% сообщили, что не сталкивались с этим. Остальные 16,3% затруднились ответить на вопрос", - сказано в исследовании, проведенном среди 3 тысяч человек в возрасте от 18 лет по всей России, которые устраивались на работу в 2024 году. Абсолютное большинство из тех, кто сообщили, что у них проверяли кредитную историю, были старше 25 лет и претендовали на доход свыше 45 тысяч рублей в месяц. Чаще всего с таким запросом от работодателя сталкивались желающие устроиться на должность менеджера по продажам либо по работе с клиентами, а также претендовавшие на ставку в отделе снабжения. Кроме того, наниматели проявляли интерес к кредитной истории и тех, кто хотели занять позицию кладовщика, кассира, бухгалтера и HR-специалиста. "Кредитная история сегодня становится востребованной в различных сферах жизни. Помимо работодателей, ею могут интересоваться страховые компании, каршеринговые сервисы и так далее. В свою очередь растет и общая финграмотность населения, люди сами проявляют все больше интереса к ней", - отметил гендиректор сервиса Александр Пустовит. По данным Банка России, количество предоставленных кредитных отчетов в первом полугодии 2024 года выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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