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Каждый седьмой россиянин сообщил о проверке кредитной истории работодателем - 23.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Каждый седьмой россиянин сообщил о проверке кредитной истории работодателем
Каждый седьмой россиянин сообщил о проверке кредитной истории работодателем - 23.11.2024, ПРАЙМ
Каждый седьмой россиянин сообщил о проверке кредитной истории работодателем
Каждый седьмой россиянин заявил, что сталкивался с проверкой кредитной истории при попытке устроиться на работу в 2024 году, говорится в исследовании сервиса... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T06:29+0300
2024-11-23T06:29+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Каждый седьмой россиянин заявил, что сталкивался с проверкой кредитной истории при попытке устроиться на работу в 2024 году, говорится в исследовании сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть в распоряжении РИА Новости. "О прохождении проверки кредитной истории при попытке устроиться на работу сообщили 14,2% респондентов. Еще 69,5% сообщили, что не сталкивались с этим. Остальные 16,3% затруднились ответить на вопрос", - сказано в исследовании, проведенном среди 3 тысяч человек в возрасте от 18 лет по всей России, которые устраивались на работу в 2024 году. Абсолютное большинство из тех, кто сообщили, что у них проверяли кредитную историю, были старше 25 лет и претендовали на доход свыше 45 тысяч рублей в месяц. Чаще всего с таким запросом от работодателя сталкивались желающие устроиться на должность менеджера по продажам либо по работе с клиентами, а также претендовавшие на ставку в отделе снабжения. Кроме того, наниматели проявляли интерес к кредитной истории и тех, кто хотели занять позицию кладовщика, кассира, бухгалтера и HR-специалиста. "Кредитная история сегодня становится востребованной в различных сферах жизни. Помимо работодателей, ею могут интересоваться страховые компании, каршеринговые сервисы и так далее. В свою очередь растет и общая финграмотность населения, люди сами проявляют все больше интереса к ней", - отметил гендиректор сервиса Александр Пустовит. По данным Банка России, количество предоставленных кредитных отчетов в первом полугодии 2024 года выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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бизнес, россия, банк россия, банк россии
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, банк Россия, Банк России
06:29 23.11.2024
 
Каждый седьмой россиянин сообщил о проверке кредитной истории работодателем

Moneyman: при устройстве на работу проверяли кредитную историю каждому седьмому россиянину

© fotolia.com / JPC-PROD!Собеседование
!Собеседование - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© fotolia.com / JPC-PROD
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Каждый седьмой россиянин заявил, что сталкивался с проверкой кредитной истории при попытке устроиться на работу в 2024 году, говорится в исследовании сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть в распоряжении РИА Новости.
"О прохождении проверки кредитной истории при попытке устроиться на работу сообщили 14,2% респондентов. Еще 69,5% сообщили, что не сталкивались с этим. Остальные 16,3% затруднились ответить на вопрос", - сказано в исследовании, проведенном среди 3 тысяч человек в возрасте от 18 лет по всей России, которые устраивались на работу в 2024 году.
Абсолютное большинство из тех, кто сообщили, что у них проверяли кредитную историю, были старше 25 лет и претендовали на доход свыше 45 тысяч рублей в месяц.
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Чаще всего с таким запросом от работодателя сталкивались желающие устроиться на должность менеджера по продажам либо по работе с клиентами, а также претендовавшие на ставку в отделе снабжения. Кроме того, наниматели проявляли интерес к кредитной истории и тех, кто хотели занять позицию кладовщика, кассира, бухгалтера и HR-специалиста.
"Кредитная история сегодня становится востребованной в различных сферах жизни. Помимо работодателей, ею могут интересоваться страховые компании, каршеринговые сервисы и так далее. В свою очередь растет и общая финграмотность населения, люди сами проявляют все больше интереса к ней", - отметил гендиректор сервиса Александр Пустовит.
По данным Банка России, количество предоставленных кредитных отчетов в первом полугодии 2024 года выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
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