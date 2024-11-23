https://1prime.ru/20241123/rostekh-853037640.html

Ростех назвал численность сотрудников в госкорпорации

Ростех назвал численность сотрудников в госкорпорации - 23.11.2024, ПРАЙМ

Ростех назвал численность сотрудников в госкорпорации

К концу 2024 года на предприятиях госкорпорации "Ростех" будут трудиться более 700 тысяч человек, а к 2028 году штат пополнится еще на 150 тысяч новых... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T12:42+0300

2024-11-23T12:42+0300

2024-11-23T12:42+0300

ростех

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. К концу 2024 года на предприятиях госкорпорации "Ростех" будут трудиться более 700 тысяч человек, а к 2028 году штат пополнится еще на 150 тысяч новых сотрудников, сообщили в Ростехе. "К концу текущего года общее число сотрудников превысит 700 тысяч человек. К 2028 году нам понадобятся еще 150 тысяч рабочих и инженеров. Производственные возможности Ростеха постоянно расширяются, мускулы крепчают, а мозги прокачиваются", – говорится в Telegram-канале. Отмечается, что темпы развития производства показывают не только цифры финансовых отчетов, но и штат входящих в контур Ростеха предприятий. "Мы нанимаем работников десятками тысяч", - заявили в госкорпорации.

https://1prime.ru/20241122/rostekh-853028867.html

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ростех