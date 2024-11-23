https://1prime.ru/20241123/rubl-853041382.html

Рубль на минимумах более, чем за 2,5 года, нужны меры регуляторов

Рубль на минимумах более, чем за 2,5 года, нужны меры регуляторов - 23.11.2024, ПРАЙМ

Рубль на минимумах более, чем за 2,5 года, нужны меры регуляторов

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся неделе в очередной раз продемонстрировал ослабление, которое ускорилось. В итоге курсовой... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T19:50+0300

2024-11-23T19:50+0300

2024-11-23T19:50+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся неделе в очередной раз продемонстрировал ослабление, которое ускорилось. В итоге курсовой недельный диапазон составил 13,72-14,1 рубля за юань. То есть, китайская валюта, как и ожидалось, опять обновила максимум текущего года. При этом юань по 14,1 рубля на Мосбирже в предыдущий раз был только в марте 2022 года.В целом же, на неделе валюта КНР четыре сессии росла, и только за одну – в середине недели слегка ослабела.Негативное влияние оказывал геополитический фактор в виде эскалации напряженности вокруг Украины. Также негативный эффект имели новые санкции США против российских банков, среди которых оказался Газпромбанк, а также – против иностранных участников российской системы передачи финансовых сообщений (СПФС).В итоге курс юаня на Мосбирже за неделю вырос на 39 копеек до 14,08 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 2,58 рубля до 102,58 рубля, евро – на 1,72 рубля, до 107,43 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи на неделе продемонстрировали колебания, сначала упав с 20,14% годовых до 16,32% по индикатору RUSFARCNY. Однако к завершению недели показатель повышался и вернулся к 20,9% годовых.Валюта США на форексе поднялась за неделю от 7,231 юаня до 7,246 юаня – в район максимумов с конца июля. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,286 юаня, то есть с премией в 0,55% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 7,71 тысячи против 7,1 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ВЯЛО СПОЛЗАЛРубль начал рабочую неделю умеренным снижением против юаня, который подбирался к годовому максимуму 13,85 рубля, установленному на предыдущей неделе. Риски геополитики поддерживали это движение, несмотря на приближение пика уплаты налогов (28 ноября), когда экспортеры традиционно наращивают продажу валюты для пополнения рублевой ликвидности.Сдерживающим ослабление рубля в первой половине недели стали вербальные интервенции. В частности, замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что его ведомство видит улучшение конъюнктуры на рынке внутренних займов, готов гибко реагировать на спрос.Кроме того, Банк России в условиях растущих объемов бюджетных потоков в конце года решил возобновить еженедельное проведение аукционов репо на срок один месяц, в период с 25 ноября 2024 года по 3 марта 2025 года. Это сделано с учетом ожидаемого усиления неравномерности распределения ликвидности между банками из-за растущих объемов бюджетных потоков в конце года. То есть, ЦБ РФ намерен регулировать баланс ликвидности в конце года.ПРОГНОЗЫОднако завершение недели рубль провел в фазе активного ослабления, усилившегося после прохождения юанем предыдущего рекордного уровня 13,85 рубля, слегка притормозившего рост валюты КНР. Санкционный фон при этом усугублял указанную тенденцию.В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Также санкции введены против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, заместителя председателя Банка России Ольги Поляковой, первого заместителя председателя ЦБ РФ Дмитрия Тулина, главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, главы департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной.Министерство финансов США также опубликовало предупреждение о значительных рисках санкций для иностранных финансовых структур, которые подключаются к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС).Таким образом, США пытаются ухудшить условия внешнеторговых переводов РФ, что может повышать стоимость импорта, а соответственно – курса инвалют к рублю и инфляцию. Также они пытаются затруднить поступление экспортной выручки в РФ.В этих условиях, особенно с учетом перехода курсов инвалют к рублю на максимумы с марта 2022 года (14,1 рубля за юань и 104+ рубля за доллар) могут стать актуальными меры финвластей по купированию подскочившей курсовой волатильности на российском рынке.Среди традиционного может быть предложено увеличение норматива обязательной продажи валюты экспортерами или увеличение лимитов предоставления юаневой ликвидности банкам со стороны ЦБ РФ. При этом лучшим средством станет "расшивание" узких мест во внешнеторговых операциях с партнерами, что повысит ликвидность всех трех составных частей валютного рынка РФ: биржевого, внебиржевого и офшорного.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков