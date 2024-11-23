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У российских акций есть шанс вырасти на следующей неделе - 23.11.2024, ПРАЙМ
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У российских акций есть шанс вырасти на следующей неделе
У российских акций есть шанс вырасти на следующей неделе - 23.11.2024, ПРАЙМ
У российских акций есть шанс вырасти на следующей неделе
Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс МосБиржи потерял 5,7%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 6,3%. Курс рубля по... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T08:00+0300
2024-11-23T08:00+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853029147.jpg?1732338005
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс МосБиржи потерял 5,7%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 6,3%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе снизился на 3%, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 103. Акции всю неделю двигались преимущественно под влиянием геополитических новостей, перейдя к консолидации только в пятницу, на уровне 2570-2590 по индексу МосБиржи. Геополитика влияет на все мировые рынки: цена на золото показала рост более 5% за эту неделю, при растущем долларе, индекс DXY достигал отметки выше 108 пунктов в пятницу. Цены на нефть BRENT также показали рост с 71 до 73 долларов, но мало влияли на акции российских экспортеров нефти. На следующей неделе сезон промежуточной отчетности продолжится. Из эмитентов, на которых следует обратить внимание, мы бы выделили компанию Озон Фармацевтика. Это будет первая МСФО отчетность компании после первичного размещения акций. Эксперты ожидают положительной динамики выручки компании и сохранение высокой рентабельности эмитента. Компания, также, может объявить о выплате дивиденда по итогам работы за 9 месяцев 2024 года, что может оказать поддержку акциям компании и способствовать перемене тенденции к росту. Мы ожидаем, что российские акции в целом на следующей неделе, вероятно, начнут снова расти, оттолкнувшись от уровня поддержки 2550, если накал геополитической обстановки будет спадать, а товарные рынки перейдут к консолидации на текущих уровнях. Насколько долго может продлиться это движение – определенно сказать затруднительно.
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Александр Власенко
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Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
08:00 23.11.2024
 

У российских акций есть шанс вырасти на следующей неделе

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс МосБиржи потерял 5,7%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 6,3%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе снизился на 3%, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 103. Акции всю неделю двигались преимущественно под влиянием геополитических новостей, перейдя к консолидации только в пятницу, на уровне 2570-2590 по индексу МосБиржи.
Геополитика влияет на все мировые рынки: цена на золото показала рост более 5% за эту неделю, при растущем долларе, индекс DXY достигал отметки выше 108 пунктов в пятницу. Цены на нефть BRENT также показали рост с 71 до 73 долларов, но мало влияли на акции российских экспортеров нефти.
На следующей неделе сезон промежуточной отчетности продолжится. Из эмитентов, на которых следует обратить внимание, мы бы выделили компанию Озон Фармацевтика. Это будет первая МСФО отчетность компании после первичного размещения акций. Эксперты ожидают положительной динамики выручки компании и сохранение высокой рентабельности эмитента. Компания, также, может объявить о выплате дивиденда по итогам работы за 9 месяцев 2024 года, что может оказать поддержку акциям компании и способствовать перемене тенденции к росту.
Мы ожидаем, что российские акции в целом на следующей неделе, вероятно, начнут снова расти, оттолкнувшись от уровня поддержки 2550, если накал геополитической обстановки будет спадать, а товарные рынки перейдут к консолидации на текущих уровнях. Насколько долго может продлиться это движение – определенно сказать затруднительно.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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