У российских акций есть шанс вырасти на следующей неделе

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс МосБиржи потерял 5,7%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 6,3%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе снизился на 3%, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 103. Акции всю неделю двигались преимущественно под влиянием геополитических новостей, перейдя к консолидации только в пятницу, на уровне 2570-2590 по индексу МосБиржи. Геополитика влияет на все мировые рынки: цена на золото показала рост более 5% за эту неделю, при растущем долларе, индекс DXY достигал отметки выше 108 пунктов в пятницу. Цены на нефть BRENT также показали рост с 71 до 73 долларов, но мало влияли на акции российских экспортеров нефти. На следующей неделе сезон промежуточной отчетности продолжится. Из эмитентов, на которых следует обратить внимание, мы бы выделили компанию Озон Фармацевтика. Это будет первая МСФО отчетность компании после первичного размещения акций. Эксперты ожидают положительной динамики выручки компании и сохранение высокой рентабельности эмитента. Компания, также, может объявить о выплате дивиденда по итогам работы за 9 месяцев 2024 года, что может оказать поддержку акциям компании и способствовать перемене тенденции к росту. Мы ожидаем, что российские акции в целом на следующей неделе, вероятно, начнут снова расти, оттолкнувшись от уровня поддержки 2550, если накал геополитической обстановки будет спадать, а товарные рынки перейдут к консолидации на текущих уровнях. Насколько долго может продлиться это движение – определенно сказать затруднительно.
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс МосБиржи потерял 5,7%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 6,3%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе снизился на 3%, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 103. Акции всю неделю двигались преимущественно под влиянием геополитических новостей, перейдя к консолидации только в пятницу, на уровне 2570-2590 по индексу МосБиржи.
Геополитика влияет на все мировые рынки: цена на золото показала рост более 5% за эту неделю, при растущем долларе, индекс DXY достигал отметки выше 108 пунктов в пятницу. Цены на нефть BRENT также показали рост с 71 до 73 долларов, но мало влияли на акции российских экспортеров нефти.
На следующей неделе сезон промежуточной отчетности продолжится. Из эмитентов, на которых следует обратить внимание, мы бы выделили компанию Озон Фармацевтика. Это будет первая МСФО отчетность компании после первичного размещения акций. Эксперты ожидают положительной динамики выручки компании и сохранение высокой рентабельности эмитента. Компания, также, может объявить о выплате дивиденда по итогам работы за 9 месяцев 2024 года, что может оказать поддержку акциям компании и способствовать перемене тенденции к росту.
Мы ожидаем, что российские акции в целом на следующей неделе, вероятно, начнут снова расти, оттолкнувшись от уровня поддержки 2550, если накал геополитической обстановки будет спадать, а товарные рынки перейдут к консолидации на текущих уровнях. Насколько долго может продлиться это движение – определенно сказать затруднительно.
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