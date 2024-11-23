Осенний вздох рубля: впереди зима

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Рубль на уходящей неделе продолжал заметно сдавать свои позиции по отношению к ведущим мировым валютам. Если к декабрю не произойдут значительные изменения в геополитической ситуации, рубль закрепится в диапазоне 99-107 рублей за доллар до конца года. Продолжающееся с начала ноября укрепление доллара на международном валютном рынке поддерживается и политикой ФРС США. К концу осени не только рубль, но и ведущие мировые валюты испытывают серьезное давление со стороны доллара. Цена на нефть за баррель Brent превысила 75 долларов и отчасти сглаживает снижение позиций рубля.Еще одним фактором для рубля остается снижение притока валютной выручки из-за сокращения экспортных доходов и сохранения внешних санкций. Разница между выручкой от экспорта и расходами на импорт менее 10 млрд долларов держится на этом уровне уже последние пару месяцев. Дефицит иностранной валюты внутри страны также частично оказывает давление на национальный рынок капитала и облигаций. Долларовый индекс RTS обновляет годовые минимумы и пробил вниз отметку 800 пунктов, что является худшим показателем с марта 2022 года, а индекс МосБиржи стремится к двухлетнему минимуму у отметки 2500 пунктов.Краткосрочное ралли евро к доллару немного уже на исходе и подвело пару евро/доллар к уровню 1,05. Динамика базового индекса потребительских цен (HICP, YoY) Еврозоны по данным за октябрь осталась на уровне 2% в год, а этот показатель без учета продуктов питания и энергоносителей (Core HICP, YoY) сохранился на уровне 2,7%.Решение Европейского Центробанка по ключевой ставке будет объявлено 12 декабря. Перспективы экономического роста еврозоны неясны, уверенной фундаментальной поддержки у евро пока не наблюдается.ПРОГНОЗЫАмериканская валюта сохраняет тенденцию к плавному росту и может закрепиться в диапазоне 102-107 рублей за доллар в начале зимы. Поддержка у евро остаётся на уровне 102-108 рублей за евро, но, вполне вероятно, она сместится к отметке 110 рублей.Инструмент евро/доллар по-прежнему остается самым востребованным у российских трейдеров, торгующих на внебиржевом валютном рынке через "Альфа-Форекс". Пара евро/доллар держится ниже уровня 1,0600, а медвежьи настроения могут сдвинуть диапазон в сторону 1,04-1,05.
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Рубль на уходящей неделе продолжал заметно сдавать свои позиции по отношению к ведущим мировым валютам. Если к декабрю не произойдут значительные изменения в геополитической ситуации, рубль закрепится в диапазоне 99-107 рублей за доллар до конца года. Продолжающееся с начала ноября укрепление доллара на международном валютном рынке поддерживается и политикой ФРС США. К концу осени не только рубль, но и ведущие мировые валюты испытывают серьезное давление со стороны доллара. Цена на нефть за баррель Brent превысила 75 долларов и отчасти сглаживает снижение позиций рубля.
Еще одним фактором для рубля остается снижение притока валютной выручки из-за сокращения экспортных доходов и сохранения внешних санкций. Разница между выручкой от экспорта и расходами на импорт менее 10 млрд долларов держится на этом уровне уже последние пару месяцев. Дефицит иностранной валюты внутри страны также частично оказывает давление на национальный рынок капитала и облигаций. Долларовый индекс RTS обновляет годовые минимумы и пробил вниз отметку 800 пунктов, что является худшим показателем с марта 2022 года, а индекс МосБиржи стремится к двухлетнему минимуму у отметки 2500 пунктов.
Краткосрочное ралли евро к доллару немного уже на исходе и подвело пару евро/доллар к уровню 1,05. Динамика базового индекса потребительских цен (HICP, YoY) Еврозоны по данным за октябрь осталась на уровне 2% в год, а этот показатель без учета продуктов питания и энергоносителей (Core HICP, YoY) сохранился на уровне 2,7%.
Решение Европейского Центробанка по ключевой ставке будет объявлено 12 декабря. Перспективы экономического роста еврозоны неясны, уверенной фундаментальной поддержки у евро пока не наблюдается.
ПРОГНОЗЫ
Американская валюта сохраняет тенденцию к плавному росту и может закрепиться в диапазоне 102-107 рублей за доллар в начале зимы. Поддержка у евро остаётся на уровне 102-108 рублей за евро, но, вполне вероятно, она сместится к отметке 110 рублей.
Инструмент евро/доллар по-прежнему остается самым востребованным у российских трейдеров, торгующих на внебиржевом валютном рынке через "Альфа-Форекс". Пара евро/доллар держится ниже уровня 1,0600, а медвежьи настроения могут сдвинуть диапазон в сторону 1,04-1,05.
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