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Медведев усомнился в том, что Трамп отменит санкции против России

Медведев усомнился в том, что Трамп отменит санкции против России - 23.11.2024, ПРАЙМ

Медведев усомнился в том, что Трамп отменит санкции против России

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после вступления в должность... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T05:17+0300

2024-11-23T05:17+0300

2024-11-23T05:18+0300

санкции против рф

сша

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после вступления в должность отменит антироссийские санкции, так как это не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. "Я полагаю, что вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал, во всяком случае, стараясь ограничить наши поставки газа в Европу", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Он напомнил о словах Трампа по вопросу необходимости поставлять в Европу СПГ из Америки. "Что сейчас и происходит. А нашего газа в Европе нет. Поэтому европейцы мерзнут, а их производства останавливаются. В известном смысле прекращение санкций не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. Какими он (Трамп – ред.) будет руководствоваться соображениями, я не знаю. Но это действительно необходимо сделать просто для того, чтобы восстановить нормальное экономическое сотрудничество", - подечеркнул Медведев.

https://1prime.ru/20241119/spg-852909958.html

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санкции против рф, сша, россия, дмитрий медведев