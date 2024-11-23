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Медведев усомнился в том, что Трамп отменит санкции против России - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Медведев усомнился в том, что Трамп отменит санкции против России
Медведев усомнился в том, что Трамп отменит санкции против России - 23.11.2024, ПРАЙМ
Медведев усомнился в том, что Трамп отменит санкции против России
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после вступления в должность... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T05:17+0300
2024-11-23T05:18+0300
санкции против рф
сша
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после вступления в должность отменит антироссийские санкции, так как это не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. "Я полагаю, что вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал, во всяком случае, стараясь ограничить наши поставки газа в Европу", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Он напомнил о словах Трампа по вопросу необходимости поставлять в Европу СПГ из Америки. "Что сейчас и происходит. А нашего газа в Европе нет. Поэтому европейцы мерзнут, а их производства останавливаются. В известном смысле прекращение санкций не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. Какими он (Трамп – ред.) будет руководствоваться соображениями, я не знаю. Но это действительно необходимо сделать просто для того, чтобы восстановить нормальное экономическое сотрудничество", - подечеркнул Медведев.
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санкции против рф, сша, россия, дмитрий медведев
санкции против РФ, США, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
05:17 23.11.2024 (обновлено: 05:18 23.11.2024)
 
Медведев усомнился в том, что Трамп отменит санкции против России

Медведев усомнился в том, что Трамп после вступления в должность отменит санкции против РФ

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после вступления в должность отменит антироссийские санкции, так как это не в интересах целого ряда отраслей американской экономики.
"Я полагаю, что вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал, во всяком случае, стараясь ограничить наши поставки газа в Европу", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Он напомнил о словах Трампа по вопросу необходимости поставлять в Европу СПГ из Америки.
"Что сейчас и происходит. А нашего газа в Европе нет. Поэтому европейцы мерзнут, а их производства останавливаются. В известном смысле прекращение санкций не в интересах целого ряда отраслей американской экономики. Какими он (Трамп – ред.) будет руководствоваться соображениями, я не знаю. Но это действительно необходимо сделать просто для того, чтобы восстановить нормальное экономическое сотрудничество", - подечеркнул Медведев.
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
"Обещания или деньги": Медведев предрек мрачное будущее СПГ США в Европе
19 ноября, 12:23
 
санкции против РФСШАРОССИЯДмитрий Медведев
 
 
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