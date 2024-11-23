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В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против Газпромбанка

В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против Газпромбанка - 23.11.2024, ПРАЙМ

В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против Газпромбанка

ЕС следит за последствиями санкций против Газпромбанка, через который осуществляется оплата поставок газа из России, по этому вопросу Евросоюз находится в... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T17:06+0300

2024-11-23T17:06+0300

2024-11-23T17:06+0300

россия

европа

санкции против рф

газпромбанк

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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - ПРАЙМ. ЕС следит за последствиями санкций против Газпромбанка, через который осуществляется оплата поставок газа из России, по этому вопросу Евросоюз находится в постоянном контакте с Соединенными Штатами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии. "Мы внимательно следим за последствиями этих мер", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных проблемах в оплате и поставках российского газа после введения американских санкций. Он добавил, что ЕС и США "на постоянной основе поддерживают открытый канал связи для обсуждения предпринимаемых вместе с союзниками возможных действий", направленных на лишение России доходов в связи с операцией на Украине. "Мы приняли к сведению решение США ввести санкции против ряда российских финансовых операторов, в том числе против Газпромбанка и его дочерних структур", - сообщили в ЕК. В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых значатся Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА новости, что Будапешт надеется в течение месяца найти решение по ситуации с платежами РФ после санкций США в отношении Газпромбанка.

https://1prime.ru/20241123/gaz-853036985.html

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россия, европа, санкции против рф, газпромбанк