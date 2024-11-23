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Иноагента Шлосберга задержали в аэропорту Пскова
Иноагента Шлосберга задержали в аэропорту Пскова - 23.11.2024, ПРАЙМ
Иноагента Шлосберга задержали в аэропорту Пскова
Задержание зампреда партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, которого отпустили после изъятия у него техники, связано с... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T12:54+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Задержание зампреда партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, которого отпустили после изъятия у него техники, связано с возбужденным в отношении него уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщило псковское отделение партии. Как сообщил РИА Новости руководитель партии Николай Рыбаков, полиция после задержания Шлосберга* в псковском аэропорту изъяла технику и отпустила."У политика вновь изъяли телефон и ноутбук. Задержание связано с проходящим следствием по статье 330.1 УК РФ о якобы уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента", – отмечается в сообщении. Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении Шлосберга*. Его подозревают по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Минюст России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иноагентов. По данным ведомства, он выступал против спецоперации.* Лицо. признанное Минюстом РФ исполняющим функции иноагента
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иноагенты, следственный комитет
иноагенты, Следственный комитет
Иноагента Шлосберга задержали в аэропорту Пскова
Шлосберга задержали и отпустили в связи с делом об уклонении от обязанностей иноагента
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Задержание зампреда партии "Яблоко", зампреда псковского регионального отделения Льва Шлосберга*, которого отпустили после изъятия у него техники, связано с возбужденным в отношении него уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщило псковское отделение партии.
Как сообщил РИА Новости руководитель партии Николай Рыбаков, полиция после задержания Шлосберга* в псковском аэропорту изъяла технику и отпустила.
"У политика вновь изъяли телефон и ноутбук. Задержание связано с проходящим следствием по статье 330.1 УК РФ о якобы уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента", – отмечается в сообщении.
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Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении Шлосберга*. Его подозревают по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Минюст России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иноагентов. По данным ведомства, он выступал против спецоперации.
* Лицо. признанное Минюстом РФ исполняющим функции иноагента