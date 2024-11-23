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Трансграничная торговля в России растет за счет ушедших брендов

Трансграничная торговля в России растет за счет ушедших брендов - 23.11.2024, ПРАЙМ

Трансграничная торговля в России растет за счет ушедших брендов

За три квартала 2024 года российские покупатели потратили на товары из-за рубежа почти 190 миллиардов рублей, что на 62% больше, чем годом ранее, пишет... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T08:09+0300

2024-11-23T08:09+0300

2024-11-23T08:09+0300

экономика

торговля

ушедшие компании

сдэк

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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. За три квартала 2024 года российские покупатели потратили на товары из-за рубежа почти 190 миллиардов рублей, что на 62% больше, чем годом ранее, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).Отмечается, что достичь значений докризисного 2021 года будет сложно из-за сложностей с логистикой и снижения порога беспошлинного ввоза до 200 евро.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ 2022 году траты на трансграничную торговлю сократились почти в 1,8 раза из-за конфликта вокруг Украины. В 2023 году ситуация начала выправляться, так как покупатели стали приобретать продукцию ушедших международных ритейлеров на зарубежных интернет-площадках.В 2024 году объем услуг логистической компании СДЭК вырос на 60,8% год к году, а средний чек снизился на 15,5% до 21,1 тысячи рублей. Снижение среднего чека связано с уменьшением порога беспошлинного ввоза и снижением доставки электроники.Электроника занимает заметную долю в заказах через CDEK.Shopping — 39%, одежда и обувь — 37%. Большая часть заказов в категории электроники пришлась на продукцию Apple, в категории одежды и обуви — на Nike и New Balance.При этом большая часть трансграничной торговли пришлась на Китай — 48%, доля стран Евросоюза выросла до 22%, США — снизилась до 24%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торговля, ушедшие компании, сдэк