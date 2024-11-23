https://1prime.ru/20241123/tramp-853035090.html
СМИ рассказало, какой сюрприз готовит конгресс Трампу
СМИ рассказало, какой сюрприз готовит конгресс Трампу - 23.11.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказало, какой сюрприз готовит конгресс Трампу
Американский конгресс перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом начал работу над поправками к закону о предоставлении Украине военной поддержки. Об этом... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T08:50+0300
2024-11-23T08:50+0300
2024-11-23T08:50+0300
сша
украина
дональд трамп
военная помощь украине
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Американский конгресс перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом начал работу над поправками к закону о предоставлении Украине военной поддержки. Об этом предупреждает газета The Hill.Отмечается, что конгрессмены надеются на то, что после внесения этих поправок Трамп не сможет блокировать военную помощь Киеву."Проукраинские законодатели в обеих партиях работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Это станет попыткой защитить помощь, которая находится под угрозой в связи с приходом к власти администрации Трампа и полным контролем Республиканской партии над конгрессом", — сообщается в статье.Газета также уточняет, в случае принятия закона Трампу придется регулярно запрашивать военную и экономическую поддержку Украины. В то же время американские законодатели работают над тем, чтобы преобразовать положения законопроекта в поправки к закону о национальной обороне.Более того, по данным издания, на текущий момент среди конгрессменов нет согласия насчет формы, в которой вышеуказанные поправки должны быть представлены.
https://1prime.ru/20241122/ukraina-853022910.html
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сша, украина, дональд трамп, военная помощь украине
США, УКРАИНА, Дональд Трамп, военная помощь Украине
СМИ рассказало, какой сюрприз готовит конгресс Трампу
The Hill: конгресс США намерен обязать Трампа запрашивать помощь Украине
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ.
Американский конгресс перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом начал работу над поправками к закону о предоставлении Украине военной поддержки. Об этом предупреждает
газета The Hill.
Отмечается, что конгрессмены надеются на то, что после внесения этих поправок Трамп не сможет блокировать военную помощь Киеву.
"Проукраинские законодатели в обеих партиях работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Это станет попыткой защитить помощь, которая находится под угрозой в связи с приходом к власти администрации Трампа и полным контролем Республиканской партии над конгрессом", — сообщается в статье.
Газета также уточняет, в случае принятия закона Трампу придется регулярно запрашивать военную и экономическую поддержку Украины. В то же время американские законодатели работают над тем, чтобы преобразовать положения законопроекта в поправки к закону о национальной обороне.
Более того, по данным издания, на текущий момент среди конгрессменов нет согласия насчет формы, в которой вышеуказанные поправки должны быть представлены.
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