https://1prime.ru/20241123/ukraina-853035923.html

Меркель сделала неожиданное заявление о завершении конфликта на Украине

Меркель сделала неожиданное заявление о завершении конфликта на Украине - 23.11.2024, ПРАЙМ

Меркель сделала неожиданное заявление о завершении конфликта на Украине

Украина не может единолично принять решение о начале переговорного процесса с российской стороной. Об этом в беседе с Corriere della Sera заявила экс-канцлер... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T10:26+0300

2024-11-23T10:26+0300

2024-11-23T10:26+0300

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украина не может единолично принять решение о начале переговорного процесса с российской стороной. Об этом в беседе с Corriere della Sera заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель."Переговоры, разумеется, не должны вестись через голову Украины. Но в то же время думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение", — заявила она.В то же время Меркель уточнила, что не знает, когда это может произойти.Ранее летом текущего года российский президент Владимир Путин выступил с мирными инициативами касательно завершения конфликта на территории Украины. Согласно предложениям российского лидера, Москва немедленно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Также, по словам Путина, Украина должна отказаться вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию и принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

https://1prime.ru/20241122/ukraina-853028071.html

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россия, украина, владимир путин