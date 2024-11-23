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Меркель сделала неожиданное заявление о завершении конфликта на Украине - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Меркель сделала неожиданное заявление о завершении конфликта на Украине
Меркель сделала неожиданное заявление о завершении конфликта на Украине - 23.11.2024, ПРАЙМ
Меркель сделала неожиданное заявление о завершении конфликта на Украине
Украина не может единолично принять решение о начале переговорного процесса с российской стороной. Об этом в беседе с Corriere della Sera заявила экс-канцлер... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T10:26+0300
2024-11-23T10:26+0300
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украина не может единолично принять решение о начале переговорного процесса с российской стороной. Об этом в беседе с Corriere della Sera заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель."Переговоры, разумеется, не должны вестись через голову Украины. Но в то же время думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение", — заявила она.В то же время Меркель уточнила, что не знает, когда это может произойти.Ранее летом текущего года российский президент Владимир Путин выступил с мирными инициативами касательно завершения конфликта на территории Украины. Согласно предложениям российского лидера, Москва немедленно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Также, по словам Путина, Украина должна отказаться вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию и принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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россия, украина, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
10:26 23.11.2024
 
Меркель сделала неожиданное заявление о завершении конфликта на Украине

Меркель: Украина не может единолично решать о начале переговоров с Россией

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель
Встреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украина не может единолично принять решение о начале переговорного процесса с российской стороной. Об этом в беседе с Corriere della Sera заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

"Переговоры, разумеется, не должны вестись через голову Украины. Но в то же время думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение", — заявила она.
В то же время Меркель уточнила, что не знает, когда это может произойти.
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Вчера, 16:50
Ранее летом текущего года российский президент Владимир Путин выступил с мирными инициативами касательно завершения конфликта на территории Украины. Согласно предложениям российского лидера, Москва немедленно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России.
Также, по словам Путина, Украина должна отказаться вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию и принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир Путин
 
 
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