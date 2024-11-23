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Украина на продажу. Какие ресурсы могут заинтересовать союзников Киева
Украина на продажу. Какие ресурсы могут заинтересовать союзников Киева - 23.11.2024, ПРАЙМ
Украина на продажу. Какие ресурсы могут заинтересовать союзников Киева
Владимир Зеленский представил план из четырех пунктов и трех секретных приложений, включающий замену американских военных в Европе украинскими и совместное... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T12:18+0300
2024-11-23T12:18+0300
2024-11-23T12:18+0300
экономика
украина
газ
титан
полезные ископаемые
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский представил план из четырех пунктов и трех секретных приложений, включающий замену американских военных в Европе украинскими и совместное использование полезных ископаемых, пишет украинское издание "Апостроф".Что касается полезных ископаемых, то Украина обладает значительными запасами природного газа, но с разработкой сланцевого газа, некогда казавшегося перспективным направлением, есть проблемы — Европа отказалась от разработки сланцевых месторождений по экологическим соображениям, а западные компании также покинули Украину, так и не начав промышленную разведку на намеченных участках.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТрадиционный газ у Украины также есть, но для его разработки необходимо освободить Донбасс и Крым, отмечает издание.Кроме того, Украина имеет запасы редкоземельных элементов, но их коммерческая привлекательность требует изучения. Медь, золото, полиметаллы и никель имеют небольшие и бесперспективные месторождения. Литий и марганец также имеют ограниченные запасы и истощенные месторождения.Украина может предложить США и ЕС совместные разработки месторождений полезных ископаемых. Литиевые месторождения могут представлять интерес, но требуют значительных инвестиций. Так что важно грамотно распорядиться имеющимися ресурсами.Как отмечает издание, сырьевая модель добычи и продажи ресурсов не подходит для Украины. Разработка месторождений должна включать производство продукции более высокого передела. Так, Украина может локализовать производство литиевых батарей и титанового проката. А титановый прокат может использоваться для производства более легких и прочных минометов.Западные компании будут пытаться навязать свои условия, и политическая воля украинского руководства важна для стратегического планирования, говорится в статье.Также приводится пример приватизация "Объединенной горно-химической компании" в октябре 2023 года. Она была продана азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, но Азербайджан имеет тесные отношения с Россией, что вызывает опасения.Что касается титана, то оператор NEQSOL Holding Ukraine заявил, что не ведет бизнес в России и соблюдает санкции. Это внушает оптимизм, что украинский титан не окажется в российском оружии, которое будет обращено против Украины.Как отмечается, новый президент США Дональд Трамп может заинтересоваться предложенными проектами по разработке украинских месторождений — однако он вряд ли будет доволен, если проекты окажутся неудачными.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, газ, титан, полезные ископаемые
Экономика, УКРАИНА, Газ, титан, полезные ископаемые
Украина на продажу. Какие ресурсы могут заинтересовать союзников Киева
"Апостроф": Украина мало что может дать Западу в плане природных ресурсов
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский представил план из четырех пунктов и трех секретных приложений, включающий замену американских военных в Европе украинскими и совместное использование полезных ископаемых, пишет украинское издание "Апостроф"
.
Что касается полезных ископаемых, то Украина обладает значительными запасами природного газа, но с разработкой сланцевого газа, некогда казавшегося перспективным направлением, есть проблемы — Европа отказалась от разработки сланцевых месторождений по экологическим соображениям, а западные компании также покинули Украину, так и не начав промышленную разведку на намеченных участках.
Традиционный газ у Украины также есть, но для его разработки необходимо освободить Донбасс и Крым, отмечает издание.
На Украине захотели средства от продажи российских полезных ископаемых
Кроме того, Украина имеет запасы редкоземельных элементов, но их коммерческая привлекательность требует изучения. Медь, золото, полиметаллы и никель имеют небольшие и бесперспективные месторождения. Литий и марганец также имеют ограниченные запасы и истощенные месторождения.
Украина может предложить США и ЕС совместные разработки месторождений полезных ископаемых. Литиевые месторождения могут представлять интерес, но требуют значительных инвестиций. Так что важно грамотно распорядиться имеющимися ресурсами.
Как отмечает издание, сырьевая модель добычи и продажи ресурсов не подходит для Украины. Разработка месторождений должна включать производство продукции более высокого передела. Так, Украина может локализовать производство литиевых батарей и титанового проката. А титановый прокат может использоваться для производства более легких и прочных минометов.
Западные компании будут пытаться навязать свои условия, и политическая воля украинского руководства важна для стратегического планирования, говорится в статье.
Также приводится пример приватизация "Объединенной горно-химической компании" в октябре 2023 года. Она была продана азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, но Азербайджан имеет тесные отношения с Россией, что вызывает опасения.
Что касается титана, то оператор NEQSOL Holding Ukraine заявил, что не ведет бизнес в России и соблюдает санкции. Это внушает оптимизм, что украинский титан не окажется в российском оружии, которое будет обращено против Украины.
Как отмечается, новый президент США Дональд Трамп может заинтересоваться предложенными проектами по разработке украинских месторождений — однако он вряд ли будет доволен, если проекты окажутся неудачными.