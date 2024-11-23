https://1prime.ru/20241123/ukraina-853038430.html

На Украине испугались нового удара России

На Украине испугались нового удара России - 23.11.2024, ПРАЙМ

На Украине испугались нового удара России

Риск применения Россией ядерного оружия вполне реален, предупредил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T13:41+0300

2024-11-23T13:41+0300

2024-11-23T13:41+0300

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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Риск применения Россией ядерного оружия вполне реален, предупредил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Таким образом он прокомментировал удар российской армии новой ракетой "Орешник". В то же время он сообщил, что Украина и США преследуют цель спровоцировать Россию на использование этим оружием."Это носитель ядерного оружия, который завтра может прилететь не с пустышкой", — заявил он.Политик также упомянул, что ядерный удар является лучшим исходом для украинского лидера Владимира Зеленского, так как он уже и не представляет, как выпутаться. По его словам, ни в Киеве, ни в США не хотят, чтобы кто-либо узнал, как эти средства расходовались за предыдущие годы.Для этого, считает он, Запад будет провоцировать ядерный конфликт, жертвой которого станут в первую очередь граждане Украины.

https://1prime.ru/20241123/putin-853035552.html

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россия, украина, сша