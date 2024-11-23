https://1prime.ru/20241123/ukraina-853038430.html
На Украине испугались нового удара России
На Украине испугались нового удара России - 23.11.2024, ПРАЙМ
На Украине испугались нового удара России
Риск применения Россией ядерного оружия вполне реален, предупредил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T13:41+0300
2024-11-23T13:41+0300
2024-11-23T13:41+0300
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Риск применения Россией ядерного оружия вполне реален, предупредил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Таким образом он прокомментировал удар российской армии новой ракетой "Орешник". В то же время он сообщил, что Украина и США преследуют цель спровоцировать Россию на использование этим оружием."Это носитель ядерного оружия, который завтра может прилететь не с пустышкой", — заявил он.Политик также упомянул, что ядерный удар является лучшим исходом для украинского лидера Владимира Зеленского, так как он уже и не представляет, как выпутаться. По его словам, ни в Киеве, ни в США не хотят, чтобы кто-либо узнал, как эти средства расходовались за предыдущие годы.Для этого, считает он, Запад будет провоцировать ядерный конфликт, жертвой которого станут в первую очередь граждане Украины.
https://1prime.ru/20241123/putin-853035552.html
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россия, украина, сша
На Украине испугались нового удара России
Депутат Рады Дубинский: Киеву и Вашингтону выгоден ядерный удар по Украине
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Риск применения Россией ядерного оружия вполне реален, предупредил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Таким образом он прокомментировал удар российской армии новой ракетой "Орешник". В то же время он сообщил, что Украина и США преследуют цель спровоцировать Россию на использование этим оружием.
"Это носитель ядерного оружия, который завтра может прилететь не с пустышкой", — заявил он.
Политик также упомянул, что ядерный удар является лучшим исходом для украинского лидера Владимира Зеленского, так как он уже и не представляет, как выпутаться. По его словам, ни в Киеве, ни в США не хотят, чтобы кто-либо узнал, как эти средства расходовались за предыдущие годы.
Для этого, считает он, Запад будет провоцировать ядерный конфликт, жертвой которого станут в первую очередь граждане Украины.
На Западе выступили с тревожным заявлением после слов Путина