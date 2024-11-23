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На Украине призвали к немедленным переговорам после удара России - 23.11.2024, ПРАЙМ
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На Украине призвали к немедленным переговорам после удара России
На Украине призвали к немедленным переговорам после удара России - 23.11.2024, ПРАЙМ
На Украине призвали к немедленным переговорам после удара России
Украина должна немедленно начать переговорный процесс на фоне своей неспособности противостоять новой ракетной системе "Орешник". Об этом сообщил экс-спикер... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T14:21+0300
2024-11-23T14:22+0300
вооружения
россия
украина
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украина должна немедленно начать переговорный процесс на фоне своей неспособности противостоять новой ракетной системе "Орешник". Об этом сообщил экс-спикер украинской энергетической компании "Нафтогаз" Валентин Землянский в эфире ток-шоу "Черный лебедь"."Если Украина понимает, что мы не в состоянии противостоять такому виду вооружений, должны включаться партнеры. Не ждать, пока дойдем до ядерного уровня. И выходить на переговорный процесс с участием партнеров", — заявил он.Землянский добавил, что после российского удара создается впечатление, что Украину "взяли в заложники", пока Москва, Вашингтон и Лондон выясняют между собой отношения.В своем обращении президент России Владимир Путин сообщил, что Украина использовала американские и британские ракеты, чтобы атаковать российские цели. В ответ, Россия нанесла комбинированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, попав в комплексе в Днепропетровске.
https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853024753.html
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россия, украина
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА
14:21 23.11.2024 (обновлено: 14:22 23.11.2024)
 
На Украине призвали к немедленным переговорам после удара России

Экс-спикер "Нафтогаза" Землянский: Киев должен начать переговоры

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украина должна немедленно начать переговорный процесс на фоне своей неспособности противостоять новой ракетной системе "Орешник". Об этом сообщил экс-спикер украинской энергетической компании "Нафтогаз" Валентин Землянский в эфире ток-шоу "Черный лебедь".
"Если Украина понимает, что мы не в состоянии противостоять такому виду вооружений, должны включаться партнеры. Не ждать, пока дойдем до ядерного уровня. И выходить на переговорный процесс с участием партнеров", — заявил он.
Землянский добавил, что после российского удара создается впечатление, что Украину "взяли в заложники", пока Москва, Вашингтон и Лондон выясняют между собой отношения.
В своем обращении президент России Владимир Путин сообщил, что Украина использовала американские и британские ракеты, чтобы атаковать российские цели. В ответ, Россия нанесла комбинированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, попав в комплексе в Днепропетровске.
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ВооруженияРОССИЯУКРАИНА
 
 
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