https://1prime.ru/20241123/ukraina-853038808.html

На Украине призвали к немедленным переговорам после удара России

На Украине призвали к немедленным переговорам после удара России - 23.11.2024, ПРАЙМ

На Украине призвали к немедленным переговорам после удара России

Украина должна немедленно начать переговорный процесс на фоне своей неспособности противостоять новой ракетной системе "Орешник". Об этом сообщил экс-спикер... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T14:21+0300

2024-11-23T14:21+0300

2024-11-23T14:22+0300

вооружения

россия

украина

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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украина должна немедленно начать переговорный процесс на фоне своей неспособности противостоять новой ракетной системе "Орешник". Об этом сообщил экс-спикер украинской энергетической компании "Нафтогаз" Валентин Землянский в эфире ток-шоу "Черный лебедь"."Если Украина понимает, что мы не в состоянии противостоять такому виду вооружений, должны включаться партнеры. Не ждать, пока дойдем до ядерного уровня. И выходить на переговорный процесс с участием партнеров", — заявил он.Землянский добавил, что после российского удара создается впечатление, что Украину "взяли в заложники", пока Москва, Вашингтон и Лондон выясняют между собой отношения.В своем обращении президент России Владимир Путин сообщил, что Украина использовала американские и британские ракеты, чтобы атаковать российские цели. В ответ, Россия нанесла комбинированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, попав в комплексе в Днепропетровске.

https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853024753.html

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