https://1prime.ru/20241123/ukraina-853038953.html
Киеву не хватает денег на производство ракет, пишет СМИ
Киеву не хватает денег на производство ракет, пишет СМИ - 23.11.2024, ПРАЙМ
Киеву не хватает денег на производство ракет, пишет СМИ
Украина столкнулась с нехваткой средств, из-за чего она не может финансировать программу по разработке ракет. Об этом пишет издание Wall Street Journal,... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T15:04+0300
2024-11-23T15:04+0300
2024-11-23T15:04+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Украина столкнулась с нехваткой средств, из-за чего она не может финансировать программу по разработке ракет. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники."Программе по разработке ракет не хватает возможностей и финансирования. Это означает, что... Киев, вероятно, долгие годы будет зависеть от Запада по некоторым типам оружия", - рассказали газете чиновники, которые предпочли остаться анонимными.В то же время издание сообщает, что Украина до сих пор "не добавила в свой арсенал" самодельную баллистическую ракету, хотя работа над этим оружием ведется уже десятки лет. Более того, по словам заместителя министра по стратегической промышленности Украины Анну Гвоздяр, на текущий момент государство работает над более чем одной баллистической ракетой.Другой собеседник газеты, советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин пишет, что у Киева просто "нет денег" для скорейшего производства вооружения.
https://1prime.ru/20241123/ukraina-853037448.html
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россия, украина
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА
Киеву не хватает денег на производство ракет, пишет СМИ
WSJ: Украине не хватает денег на производство ракет
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ.
Украина столкнулась с нехваткой средств, из-за чего она не может финансировать программу по разработке ракет. Об этом пишет
издание Wall Street Journal, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.
"Программе по разработке ракет не хватает возможностей и финансирования. Это означает, что... Киев, вероятно, долгие годы будет зависеть от Запада по некоторым типам оружия", - рассказали газете чиновники, которые предпочли остаться анонимными.
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В то же время издание сообщает, что Украина до сих пор "не добавила в свой арсенал" самодельную баллистическую ракету, хотя работа над этим оружием ведется уже десятки лет.
Более того, по словам заместителя министра по стратегической промышленности Украины Анну Гвоздяр, на текущий момент государство работает над более чем одной баллистической ракетой.
Другой собеседник газеты, советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин пишет, что у Киева просто "нет денег" для скорейшего производства вооружения.