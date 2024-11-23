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Совладелец "Зимней вишни" Вишневский вышел на свободу

Совладелец "Зимней вишни" Вишневский вышел на свободу - 23.11.2024, ПРАЙМ

Совладелец "Зимней вишни" Вишневский вышел на свободу

Совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, который был осужден по делу о пожаре, вышел на свободу в условно-досрочном порядке, | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T05:27+0300

2024-11-23T05:27+0300

2024-11-23T05:27+0300

тц зимняя вишня

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 23 ноя – ПРАЙМ. Совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, который был осужден по делу о пожаре, вышел на свободу в условно-досрочном порядке, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Трифонов. Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания располагался на верхнем этаже, где были несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Всего в пожаре погибли 60 человек, большинство – дети. В октябре 2022 года суд осудил Вишневского на восемь лет колонии и обязал уплатить штраф 21 миллион рублей за взятку, которую он дал бывшему руководителю Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания ТЦ с допущенными при реконструкции нарушениями. Суд апелляционной инстанции увеличил штраф до 70 миллионов рублей. Вишневский отбывал наказание в ИК-4 в Томске. В январе 2024 года ему смягчили наказание и перевели на принудительные работы в исправительный центр. "Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска. Вишневский освобожден от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно", – сообщил адвокат.

https://1prime.ru/20221007/838385621.html

кемеровская область

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тц зимняя вишня, кемеровская область