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Совладелец "Зимней вишни" Вишневский вышел на свободу
Совладелец "Зимней вишни" Вишневский вышел на свободу - 23.11.2024, ПРАЙМ
Совладелец "Зимней вишни" Вишневский вышел на свободу
Совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, который был осужден по делу о пожаре, вышел на свободу в условно-досрочном порядке, | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T05:27+0300
2024-11-23T05:27+0300
2024-11-23T05:27+0300
тц зимняя вишня
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 23 ноя – ПРАЙМ. Совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, который был осужден по делу о пожаре, вышел на свободу в условно-досрочном порядке, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Трифонов. Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания располагался на верхнем этаже, где были несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Всего в пожаре погибли 60 человек, большинство – дети. В октябре 2022 года суд осудил Вишневского на восемь лет колонии и обязал уплатить штраф 21 миллион рублей за взятку, которую он дал бывшему руководителю Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания ТЦ с допущенными при реконструкции нарушениями. Суд апелляционной инстанции увеличил штраф до 70 миллионов рублей. Вишневский отбывал наказание в ИК-4 в Томске. В январе 2024 года ему смягчили наказание и перевели на принудительные работы в исправительный центр. "Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска. Вишневский освобожден от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно", – сообщил адвокат.
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тц зимняя вишня, кемеровская область
ТЦ Зимняя вишня, Кемеровская область
Совладелец "Зимней вишни" Вишневский вышел на свободу
Совладелец "Зимней вишни" Вишневский, осужденный по делу о пожаре в ТЦ, вышел на свободу
КЕМЕРОВО, 23 ноя – ПРАЙМ. Совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, который был осужден по делу о пожаре, вышел на свободу в условно-досрочном порядке, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Трифонов.
Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания располагался на верхнем этаже, где были несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Всего в пожаре погибли 60 человек, большинство – дети.
В октябре 2022 года суд осудил Вишневского на восемь лет колонии и обязал уплатить штраф 21 миллион рублей за взятку, которую он дал бывшему руководителю Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания ТЦ с допущенными при реконструкции нарушениями. Суд апелляционной инстанции увеличил штраф до 70 миллионов рублей. Вишневский отбывал наказание в ИК-4 в Томске. В январе 2024 года ему смягчили наказание и перевели на принудительные работы в исправительный центр.
Суд вынес приговор совладельцу сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня"
"Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска. Вишневский освобожден от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно", – сообщил адвокат.