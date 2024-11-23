https://1prime.ru/20241123/vybory-853041108.html

"Готовится к выборам". Обескураживающая новость о правящей партии Украины

"Готовится к выборам". Обескураживающая новость о правящей партии Украины - 23.11.2024, ПРАЙМ

"Готовится к выборам". Обескураживающая новость о правящей партии Украины

Правящая партия Украины "Слуга народа" начала готовиться к выборам. Об этом в беседе на YouTube-канале с бывшим депутатом Бориславом Березой сообщил экс-спикер... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T19:13+0300

2024-11-23T19:13+0300

2024-11-23T19:15+0300

политика

украина

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кампания

мнение

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Правящая партия Украины "Слуга народа" начала готовиться к выборам. Об этом в беседе на YouTube-канале с бывшим депутатом Бориславом Березой сообщил экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.В частности, он сказал: "Правящая партия не думает о государстве, а занимается подготовкой к выборам".При этом Разумков выразил уверенность, что тезисы, составившие "план стойкости" Владимира Зеленского, - не что иное, как лозунги, ознаменовавшие старт избирательной кампании.В то же время бывший спикер Рады отметил, что в настоящий момент партия "Слуга народа" энергично печатает соответствующего характера газеты и раздает их гражданам возле станций метро."Кто громче всех кричит о том, что выборов не будет — уже начал к ним готовиться", — резюмировал Разумков.

https://1prime.ru/20241111/vybory-852724097.html

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украина, партия, кампания, мнение