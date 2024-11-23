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"Готовится к выборам". Обескураживающая новость о правящей партии Украины - 23.11.2024, ПРАЙМ
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"Готовится к выборам". Обескураживающая новость о правящей партии Украины
"Готовится к выборам". Обескураживающая новость о правящей партии Украины - 23.11.2024, ПРАЙМ
"Готовится к выборам". Обескураживающая новость о правящей партии Украины
Правящая партия Украины "Слуга народа" начала готовиться к выборам. Об этом в беседе на YouTube-канале с бывшим депутатом Бориславом Березой сообщил экс-спикер... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T19:13+0300
2024-11-23T19:15+0300
политика
украина
партия
кампания
мнение
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Правящая партия Украины "Слуга народа" начала готовиться к выборам. Об этом в беседе на YouTube-канале с бывшим депутатом Бориславом Березой сообщил экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.В частности, он сказал: "Правящая партия не думает о государстве, а занимается подготовкой к выборам".При этом Разумков выразил уверенность, что тезисы, составившие "план стойкости" Владимира Зеленского, - не что иное, как лозунги, ознаменовавшие старт избирательной кампании.В то же время бывший спикер Рады отметил, что в настоящий момент партия "Слуга народа" энергично печатает соответствующего характера газеты и раздает их гражданам возле станций метро."Кто громче всех кричит о том, что выборов не будет — уже начал к ним готовиться", — резюмировал Разумков.
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украина, партия, кампания, мнение
Политика, УКРАИНА, Партия, кампания, мнение
19:13 23.11.2024 (обновлено: 19:15 23.11.2024)
 
"Готовится к выборам". Обескураживающая новость о правящей партии Украины

Экс-спикер Рады: правящая партия не заботится об Украине, а готовится к выборам

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Верховная Рада
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Правящая партия Украины "Слуга народа" начала готовиться к выборам. Об этом в беседе на YouTube-канале с бывшим депутатом Бориславом Березой сообщил экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
В частности, он сказал: "Правящая партия не думает о государстве, а занимается подготовкой к выборам".
При этом Разумков выразил уверенность, что тезисы, составившие "план стойкости" Владимира Зеленского, - не что иное, как лозунги, ознаменовавшие старт избирательной кампании.
В то же время бывший спикер Рады отметил, что в настоящий момент партия "Слуга народа" энергично печатает соответствующего характера газеты и раздает их гражданам возле станций метро.
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"Кто громче всех кричит о том, что выборов не будет — уже начал к ним готовиться", — резюмировал Разумков.
 
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