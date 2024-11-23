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Захарова назвала Британию сосредоточением "русофобской гнили"
Захарова назвала Британию сосредоточением "русофобской гнили" - 23.11.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала Британию сосредоточением "русофобской гнили"
Великобритания играет ключевую роль в гибридной войне против России, подчеркнула пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T15:44+0300
2024-11-23T15:44+0300
2024-11-23T15:44+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Великобритания играет ключевую роль в гибридной войне против России, подчеркнула пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.В своем Telegram-канале политик разместила отрывок переговоров британского премьер-министра Кира Стармера и действующего президента США Джо Байдена, на котором второй хвалил первого за ведущую роль Британии в вопросе военной помощи Украине против России.В этой связи Захарова заявила, что Британия стала сосредоточением "русофобской гнили", а игнорирование этого факта некоторыми экспертами вызывает некоторые вопросы. По ее словам, разговоры о том, что Лондон не вовлечен в противостояние с Россией, смешны и опасны.
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россия, великобритания, украина, сша, военная помощь украине
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, США, военная помощь Украине
Захарова назвала Британию сосредоточением "русофобской гнили"
Захарова подчеркнула ключевую роль Британии в гибридной войне против России
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Великобритания играет ключевую роль в гибридной войне против России, подчеркнула пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
В своем Telegram-канале политик разместила отрывок переговоров британского премьер-министра Кира Стармера и действующего президента США Джо Байдена, на котором второй хвалил первого за ведущую роль Британии в вопросе военной помощи Украине против России.
В этой связи Захарова заявила, что Британия стала сосредоточением "русофобской гнили", а игнорирование этого факта некоторыми экспертами вызывает некоторые вопросы. По ее словам, разговоры о том, что Лондон не вовлечен в противостояние с Россией, смешны и опасны.
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