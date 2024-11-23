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На Западе подсчитали, за какое время "Орешник" долетит до Европы - 23.11.2024, ПРАЙМ
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На Западе подсчитали, за какое время "Орешник" долетит до Европы
На Западе подсчитали, за какое время "Орешник" долетит до Европы - 23.11.2024, ПРАЙМ
На Западе подсчитали, за какое время "Орешник" долетит до Европы
Новая российская баллистическая ракета "Орешник" долетит до любого европейского города меньше, чем за 20 минут. Такие расчеты сделало британское издание Daily... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T14:06+0300
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европа
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Новая российская баллистическая ракета "Орешник" долетит до любого европейского города меньше, чем за 20 минут. Такие расчеты сделало британское издание Daily Mail."Европу отделяет от армагеддона всего несколько минут из-за новой ракеты Путина &lt;…&gt; Экспериментальная гиперзвуковая ракета &lt;…&gt; может нанести удар по любому городу в Европе менее чем за 20 минут", — сообщается в материале.Отмечается, что в том случае, если "Орешник" будет запущен с ракетного полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, то Берлина он достигнет за 11-12 минут, а Рима - 13-14. В то же время до Брюсселя он долетит за 14-15 минут, до Парижа — за 15-16, а до Лондона — за 16-17.
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россия, европа
Вооружения, РОССИЯ, ЕВРОПА
14:06 23.11.2024
 
На Западе подсчитали, за какое время "Орешник" долетит до Европы

Daily Mail: "Орешник" может долететь до любого города Европы за 20 минут

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Новая российская баллистическая ракета "Орешник" долетит до любого европейского города меньше, чем за 20 минут. Такие расчеты сделало британское издание Daily Mail.
"Европу отделяет от армагеддона всего несколько минут из-за новой ракеты Путина <…> Экспериментальная гиперзвуковая ракета <…> может нанести удар по любому городу в Европе менее чем за 20 минут", — сообщается в материале.
Отмечается, что в том случае, если "Орешник" будет запущен с ракетного полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, то Берлина он достигнет за 11-12 минут, а Рима - 13-14. В то же время до Брюсселя он долетит за 14-15 минут, до Парижа — за 15-16, а до Лондона — за 16-17.
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