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Введен временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов

Введен временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов - 23.11.2024, ПРАЙМ

Введен временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, решение позволит... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T11:07+0300

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экономика

драгметаллы

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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство России ввело временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий, сообщила пресс-служба кабмина РФ."В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что на время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Помимо этого, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны."Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 грамм в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - добавили в правительстве РФ.

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драгметаллы