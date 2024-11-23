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Введен временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов
Введен временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов - 23.11.2024, ПРАЙМ
Введен временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, решение позволит... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T11:07+0300
2024-11-23T11:07+0300
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство России ввело временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий, сообщила пресс-служба кабмина РФ."В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что на время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Помимо этого, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны."Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 грамм в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - добавили в правительстве РФ.
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драгметаллы
Введен временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов
Правительство ввело до 31 мая запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство России ввело временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Помимо этого, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.
Минфин ожидает дальнейшего роста спроса на драгоценные металлы
"Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 грамм в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - добавили в правительстве РФ.