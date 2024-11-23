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В Кремле заявили о росте реальных зарплат россиян
В Кремле заявили о росте реальных зарплат россиян - 23.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле заявили о росте реальных зарплат россиян
Реальные зарплаты россиян, в том числе проживающих в новых регионах России, растут. Об этом агентству РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T12:05+0300
2024-11-23T12:05+0300
2024-11-23T12:05+0300
россия
дмитрий песков
реальные зарплаты
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Реальные зарплаты россиян, в том числе проживающих в новых регионах России, растут. Об этом агентству РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом политик ответил на вопрос, планируется ли увеличение заработных плат и введение надбавок для граждан новых регионов."Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%. Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия", - сказал пресс-секретарь российского президента.В то же время он сообщил, что это является постоянным процессом. По словам Пескова, в России существует система надбавок для отдельных категорий, в том числе служащих и работников силовых ведомств.
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россия, дмитрий песков, реальные зарплаты
РОССИЯ, Дмитрий Песков, реальные зарплаты
В Кремле заявили о росте реальных зарплат россиян
Песков: реальные зарплаты россиян растут, в том числе в новых регионах России
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Реальные зарплаты россиян, в том числе проживающих в новых регионах России, растут. Об этом агентству РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом политик ответил на вопрос, планируется ли увеличение заработных плат и введение надбавок для граждан новых регионов.
"Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%. Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия", - сказал пресс-секретарь российского президента.
В то же время он сообщил, что это является постоянным процессом. По словам Пескова, в России существует система надбавок для отдельных категорий, в том числе служащих и работников силовых ведомств.
Песков сообщил о мерах по предотвращению дефицита товаров в новых регионах