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В Раде обвинили Зеленского во лжи после удара "Орешником"
В Раде обвинили Зеленского во лжи после удара "Орешником" - 23.11.2024, ПРАЙМ
В Раде обвинили Зеленского во лжи после удара "Орешником"
Украинский лидер Владимир Зеленский показывает себя как клоун, пытаясь обвинить законодателей в самовольной отмене заседания на следующий день после испытания... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T09:55+0300
2024-11-23T09:55+0300
2024-11-23T09:55+0300
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владимир зеленский
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский показывает себя как клоун, пытаясь обвинить законодателей в самовольной отмене заседания на следующий день после испытания Россией системы средней дальности "Орешник". Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук."Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!" — сообщается в статье.Ранее в своем обращении к народу Украины Владимир Зеленский резко высказался о парламенте, который через день после применения Россией системы "Орешник" испугался нового удара и отменил заседание. Ранее газета "Украинская правда" со ссылкой на источники писало, что украинские депутаты не вышли на работу. По данным издания, это произошло на фоне якобы существующей угрозы российской атаки на Киев.
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украина, владимир зеленский, верховная рада
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Верховная рада
В Раде обвинили Зеленского во лжи после удара "Орешником"
Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского во лжи на фоне удара "Орешника"
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский показывает себя как клоун, пытаясь обвинить законодателей в самовольной отмене заседания на следующий день после испытания Россией системы средней дальности "Орешник". Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
"Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!" — сообщается в статье.
Ранее в своем обращении к народу Украины Владимир Зеленский резко высказался о парламенте, который через день после применения Россией системы "Орешник" испугался нового удара и отменил заседание.
Ранее газета "Украинская правда" со ссылкой на источники писало, что украинские депутаты не вышли на работу. По данным издания, это произошло на фоне якобы существующей угрозы российской атаки на Киев.
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