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"Заткнись". На Западе жестко встретили обращение Зеленского - 23.11.2024, ПРАЙМ
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"Заткнись". На Западе жестко встретили обращение Зеленского
"Заткнись". На Западе жестко встретили обращение Зеленского - 23.11.2024, ПРАЙМ
"Заткнись". На Западе жестко встретили обращение Зеленского
Пользователи соцсети X бурно отреагировали на видеообращение Владимира Зеленского, которое он сделал после удара новейшим российским ракетным комплексом... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T17:48+0300
2024-11-23T17:50+0300
политика
владимир зеленский
обращение
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на видеообращение Владимира Зеленского, которое он сделал после удара новейшим российским ракетным комплексом "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске . В своем обращении глава киевского режима призвал Запад ответить на этот удар, чем вызвал шквал разгневанных комментариев.Пользователь Mike Frost обратился к Зеленскому с краткой и не вполне ласковой просьбой: "Заткнись, придурок".В свою очередь пользователь с ником Lab Ratt напомнил главе киевского режима, что именно Украина и НАТО начали применять западное дальнобойное оружие для атак на международно признанную территорию Российской Федерации.Об этом же спросил у главы киевского режима и комментатор David: "Я запутался, разве не вы первыми запустили западные ракеты дальнего радиуса действия по России?"При этом комментатор с ником Fawad Hasnain обвинил Зеленского во лжи, лицемерии и в том, что именно он провоцирует Российскую Федерацию на эскалацию, а после этого обратился с емкой просьбой: "Прекрати разжигать войну!"
https://1prime.ru/20241122/lavrov-853023308.html
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владимир зеленский, обращение
Политика, Владимир Зеленский, обращение
17:48 23.11.2024 (обновлено: 17:50 23.11.2024)
 
"Заткнись". На Западе жестко встретили обращение Зеленского

В соцсети ответили Зеленскому, призвавшему Запад отреагировать на удар России

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на видеообращение Владимира Зеленского, которое он сделал после удара новейшим российским ракетным комплексом "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске . В своем обращении глава киевского режима призвал Запад ответить на этот удар, чем вызвал шквал разгневанных комментариев.
Пользователь Mike Frost обратился к Зеленскому с краткой и не вполне ласковой просьбой: "Заткнись, придурок".
В свою очередь пользователь с ником Lab Ratt напомнил главе киевского режима, что именно Украина и НАТО начали применять западное дальнобойное оружие для атак на международно признанную территорию Российской Федерации.
Об этом же спросил у главы киевского режима и комментатор David: "Я запутался, разве не вы первыми запустили западные ракеты дальнего радиуса действия по России?"
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При этом комментатор с ником Fawad Hasnain обвинил Зеленского во лжи, лицемерии и в том, что именно он провоцирует Российскую Федерацию на эскалацию, а после этого обратился с емкой просьбой: "Прекрати разжигать войну!"
 
ПолитикаВладимир Зеленскийобращение
 
 
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