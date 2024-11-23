https://1prime.ru/20241123/zelenskiy-853040285.html

"Заткнись". На Западе жестко встретили обращение Зеленского

"Заткнись". На Западе жестко встретили обращение Зеленского - 23.11.2024, ПРАЙМ

"Заткнись". На Западе жестко встретили обращение Зеленского

Пользователи соцсети X бурно отреагировали на видеообращение Владимира Зеленского, которое он сделал после удара новейшим российским ракетным комплексом... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T17:48+0300

2024-11-23T17:48+0300

2024-11-23T17:50+0300

политика

владимир зеленский

обращение

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на видеообращение Владимира Зеленского, которое он сделал после удара новейшим российским ракетным комплексом "Орешник" по оборонному предприятию в Днепропетровске . В своем обращении глава киевского режима призвал Запад ответить на этот удар, чем вызвал шквал разгневанных комментариев.Пользователь Mike Frost обратился к Зеленскому с краткой и не вполне ласковой просьбой: "Заткнись, придурок".В свою очередь пользователь с ником Lab Ratt напомнил главе киевского режима, что именно Украина и НАТО начали применять западное дальнобойное оружие для атак на международно признанную территорию Российской Федерации.Об этом же спросил у главы киевского режима и комментатор David: "Я запутался, разве не вы первыми запустили западные ракеты дальнего радиуса действия по России?"При этом комментатор с ником Fawad Hasnain обвинил Зеленского во лжи, лицемерии и в том, что именно он провоцирует Российскую Федерацию на эскалацию, а после этого обратился с емкой просьбой: "Прекрати разжигать войну!"

https://1prime.ru/20241122/lavrov-853023308.html

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владимир зеленский, обращение