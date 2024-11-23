Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон об упразднении зон территориального развития - 23.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241123/ztr-853040943.html
Путин подписал закон об упразднении зон территориального развития
Путин подписал закон об упразднении зон территориального развития - 23.11.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об упразднении зон территориального развития
Президент России Владимир Путин подписал закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития в России, соответствующий документ размещен | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T18:42+0300
2024-11-23T18:43+0300
экономика
владимир путин
закон
упразднение
https://cdnn.1prime.ru/img/76027/83/760278338_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_b899414e621cfaf73285c3f22aadeb8f.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития в России, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон о зонах территориального развития (ЗТР) был принят в 2011 году. В последний раз поправки в него вносились летом 2023 года. Новый закон упраздняет преференциальный режим зон территориального развития, поскольку в России не было создано ни одной такой зоны. В Минэкономразвития не поступало заявок субъектов РФ о создании ЗТР, в том числе ввиду возможности использовать более привлекательные для регионов и потенциальных инвесторов преференциальные режимы, такие как особые экономические зоны и территории опережающего развития, поясняли авторы закона. Кроме того, в России еще в 2017 году был упразднен инвестиционный фонд, средства которого могли стать источником предоставления господдержки резидентам ЗТР. Иные источники финансирования господдержки резидентов таких зон не предусмотрены. Новый закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования. Также глава государства подписал закон-спутник, признающий утратившими силу отдельные положения статей 66, 67 и 68 Налогового кодекса, касающиеся предоставления резидентам ЗТР инвестиционного налогового кредита. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
https://1prime.ru/20241120/sovfed-852954967.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76027/83/760278338_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_cddc9c1a337b61d643d33f3a65334385.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, закон, упразднение
Экономика, Владимир Путин, закон, упразднение
18:42 23.11.2024 (обновлено: 18:43 23.11.2024)
 
Путин подписал закон об упразднении зон территориального развития

Путин подписал закон об упразднении зон территориального развития в России

© Коллаж РИА Новости# Россия
# Россия - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© Коллаж РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития в России, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон о зонах территориального развития (ЗТР) был принят в 2011 году. В последний раз поправки в него вносились летом 2023 года.
Новый закон упраздняет преференциальный режим зон территориального развития, поскольку в России не было создано ни одной такой зоны.
В Минэкономразвития не поступало заявок субъектов РФ о создании ЗТР, в том числе ввиду возможности использовать более привлекательные для регионов и потенциальных инвесторов преференциальные режимы, такие как особые экономические зоны и территории опережающего развития, поясняли авторы закона.
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Совфед одобрил закон об упразднении зон территориального развития
20 ноября, 15:58
Кроме того, в России еще в 2017 году был упразднен инвестиционный фонд, средства которого могли стать источником предоставления господдержки резидентам ЗТР. Иные источники финансирования господдержки резидентов таких зон не предусмотрены. Новый закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.
Также глава государства подписал закон-спутник, признающий утратившими силу отдельные положения статей 66, 67 и 68 Налогового кодекса, касающиеся предоставления резидентам ЗТР инвестиционного налогового кредита. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
 
ЭкономикаВладимир Путинзаконупразднение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала