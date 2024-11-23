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Путин подписал закон об упразднении зон территориального развития

Путин подписал закон об упразднении зон территориального развития - 23.11.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон об упразднении зон территориального развития

Президент России Владимир Путин подписал закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития в России, соответствующий документ размещен | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T18:42+0300

2024-11-23T18:42+0300

2024-11-23T18:43+0300

экономика

владимир путин

закон

упразднение

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития в России, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон о зонах территориального развития (ЗТР) был принят в 2011 году. В последний раз поправки в него вносились летом 2023 года. Новый закон упраздняет преференциальный режим зон территориального развития, поскольку в России не было создано ни одной такой зоны. В Минэкономразвития не поступало заявок субъектов РФ о создании ЗТР, в том числе ввиду возможности использовать более привлекательные для регионов и потенциальных инвесторов преференциальные режимы, такие как особые экономические зоны и территории опережающего развития, поясняли авторы закона. Кроме того, в России еще в 2017 году был упразднен инвестиционный фонд, средства которого могли стать источником предоставления господдержки резидентам ЗТР. Иные источники финансирования господдержки резидентов таких зон не предусмотрены. Новый закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования. Также глава государства подписал закон-спутник, признающий утратившими силу отдельные положения статей 66, 67 и 68 Налогового кодекса, касающиеся предоставления резидентам ЗТР инвестиционного налогового кредита. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

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владимир путин, закон, упразднение