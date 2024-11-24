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Российский водителям рассказали, какому мотору не грозит промывка - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Российский водителям рассказали, какому мотору не грозит промывка
Российский водителям рассказали, какому мотору не грозит промывка - 24.11.2024, ПРАЙМ
Российский водителям рассказали, какому мотору не грозит промывка
Многие российские автолюбителя думают о том, когда нужно и нужно ли вообще промывать автомобильный мотор. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T15:59+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Многие российские автолюбителя думают о том, когда нужно и нужно ли вообще промывать автомобильный мотор. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, когда действительно нужно это делать.Так, он рассказал, что водителям, которые приобрели новый автомобиль без пробега, не нужно промывать мотор. Более того, по его словам, мотор не требует промывки, если владелец машины использует качественное моторное масло и регулярно его меняет.В то же время Колодочкин сообщил, что проводить промывку следует в подержанных автомобилях с непрозрачной сервисной историей. По его словам, не следует выполнять эти процедуры при помощи дизельного топлива.
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россия, авторынок рф
РОССИЯ, авторынок РФ
15:59 24.11.2024 (обновлено: 16:09 24.11.2024)
 
Российский водителям рассказали, какому мотору не грозит промывка

Эксперт "ЗР" Колодочкин объяснил, какому мотору не грозит промывка

© Фото : ООО "Хавейл Мотор Рус"Автомобиль Haval H3
Автомобиль Haval H3 - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© Фото : ООО "Хавейл Мотор Рус"
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Многие российские автолюбителя думают о том, когда нужно и нужно ли вообще промывать автомобильный мотор. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, когда действительно нужно это делать.
Так, он рассказал, что водителям, которые приобрели новый автомобиль без пробега, не нужно промывать мотор. Более того, по его словам, мотор не требует промывки, если владелец машины использует качественное моторное масло и регулярно его меняет.
В то же время Колодочкин сообщил, что проводить промывку следует в подержанных автомобилях с непрозрачной сервисной историей. По его словам, не следует выполнять эти процедуры при помощи дизельного топлива.
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