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Российский водителям рассказали, какому мотору не грозит промывка

Российский водителям рассказали, какому мотору не грозит промывка - 24.11.2024, ПРАЙМ

Российский водителям рассказали, какому мотору не грозит промывка

Многие российские автолюбителя думают о том, когда нужно и нужно ли вообще промывать автомобильный мотор. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T15:59+0300

2024-11-24T15:59+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Многие российские автолюбителя думают о том, когда нужно и нужно ли вообще промывать автомобильный мотор. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, когда действительно нужно это делать.Так, он рассказал, что водителям, которые приобрели новый автомобиль без пробега, не нужно промывать мотор. Более того, по его словам, мотор не требует промывки, если владелец машины использует качественное моторное масло и регулярно его меняет.В то же время Колодочкин сообщил, что проводить промывку следует в подержанных автомобилях с непрозрачной сервисной историей. По его словам, не следует выполнять эти процедуры при помощи дизельного топлива.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф