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Банкоматы крупнейших банков КНР не выдают наличные с карт Газпромбанка
Банкоматы крупнейших банков КНР не выдают наличные с карт Газпромбанка - 24.11.2024, ПРАЙМ
Банкоматы крупнейших банков КНР не выдают наличные с карт Газпромбанка
Банкоматы крупнейших банков Китая перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выпущенных Газпромбанком, выяснил корреспондент РИА Новости. | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T07:38+0300
2024-11-24T07:38+0300
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ПЕКИН, 24 ноя - ПРАЙМ. Банкоматы крупнейших банков Китая перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выпущенных Газпромбанком, выяснил корреспондент РИА Новости. При попытке снять наличные в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) на экране высветились сообщения о неудачной транзакции. Так, на экране банкомата Bank of China высветилось сообщение "сбой транзакции", а ICBC пишет, что "банк-эмитент не может обработать транзакцию". Ранее проблем с получением наличных с карт Газпромбанка платежной системы Union Pay в этих банках не было. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
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банки, финансы, сша, газпромбанк, минфин сша, минфин сша
Банки, Финансы, США, Газпромбанк, Минфин США, минфин США
Банкоматы крупнейших банков КНР не выдают наличные с карт Газпромбанка
Банкоматы крупнейших банков КНР перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка
ПЕКИН, 24 ноя - ПРАЙМ. Банкоматы крупнейших банков Китая перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выпущенных Газпромбанком, выяснил корреспондент РИА Новости.
При попытке снять наличные в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) на экране высветились сообщения о неудачной транзакции.
Так, на экране банкомата Bank of China высветилось сообщение "сбой транзакции", а ICBC пишет, что "банк-эмитент не может обработать транзакцию".
Карты Газпромбанка перестают работать по всему миру
Ранее проблем с получением наличных с карт Газпромбанка платежной системы Union Pay в этих банках не было.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.