https://1prime.ru/20241124/bpla-853049713.html
Неопознанные БПЛА напугали американских летчиков на авиабазах в Британии
Неопознанные БПЛА напугали американских летчиков на авиабазах в Британии - 24.11.2024, ПРАЙМ
Неопознанные БПЛА напугали американских летчиков на авиабазах в Британии
Над тремя американскими военными авиабазами в Великобритании были замечены неопознанные беспилотные летательные аппараты. О происшествии рассказывается в... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T18:37+0300
2024-11-24T18:37+0300
2024-11-24T18:39+0300
происшествия
сша
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/82146/59/821465955_0:225:3114:1977_1920x0_80_0_0_f17cdaf53168dd36b78eacc0f081622b.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Над тремя американскими военными авиабазами в Великобритании были замечены неопознанные беспилотные летательные аппараты. О происшествии рассказывается в публикации британской газеты Guardian со ссылкой на представителя ВС США в Европе.Как утверждается в статье, "небольшие беспилотные летательные аппараты UAS были замечены в районе и над RAF Lakenheath, RAF Mildenhall и RAF Feltwell с 20 по 22 ноября".Авторы материалы отмечают, что дроны были разными по размеру и конфигурации, а их "количество колебалось". При этом американские летчики, которые служат на указанных базах, так и не определили, являются ли замеченные беспилотники враждебными по отношению к ним, говорится в публикации.Также в статье отмечается, что представитель Минобороны Великобритании отказался от комментариев по поводу происшедшего.
https://1prime.ru/20241114/su-57-852814718.html
сша
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82146/59/821465955_91:0:3024:2200_1920x0_80_0_0_0295d93730101e92c1a0f8eb8960e368.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, великобритания
Происшествия, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Неопознанные БПЛА напугали американских летчиков на авиабазах в Британии
ВВС США заметили несколько неопознанных БПЛА над тремя авиабазами в Британии
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ.
Над тремя американскими военными авиабазами в Великобритании были замечены неопознанные беспилотные летательные аппараты. О происшествии рассказывается в публикации британской газеты Guardian
со ссылкой на представителя ВС США в Европе.
Как утверждается в статье, "небольшие беспилотные летательные аппараты UAS были замечены в районе и над RAF Lakenheath, RAF Mildenhall и RAF Feltwell с 20 по 22 ноября".
Авторы материалы отмечают, что дроны были разными по размеру и конфигурации, а их "количество колебалось". При этом американские летчики, которые служат на указанных базах, так и не определили, являются ли замеченные беспилотники враждебными по отношению к ним, говорится в публикации.
Очередь из заказчиков. В США обратили внимание на экспортный успех Су-57
Также в статье отмечается, что представитель Минобороны Великобритании отказался от комментариев по поводу происшедшего.