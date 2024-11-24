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Неопознанные БПЛА напугали американских летчиков на авиабазах в Британии

Неопознанные БПЛА напугали американских летчиков на авиабазах в Британии - 24.11.2024, ПРАЙМ

Неопознанные БПЛА напугали американских летчиков на авиабазах в Британии

Над тремя американскими военными авиабазами в Великобритании были замечены неопознанные беспилотные летательные аппараты. О происшествии рассказывается в... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T18:37+0300

2024-11-24T18:37+0300

2024-11-24T18:39+0300

происшествия

сша

великобритания

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Над тремя американскими военными авиабазами в Великобритании были замечены неопознанные беспилотные летательные аппараты. О происшествии рассказывается в публикации британской газеты Guardian со ссылкой на представителя ВС США в Европе.Как утверждается в статье, "небольшие беспилотные летательные аппараты UAS были замечены в районе и над RAF Lakenheath, RAF Mildenhall и RAF Feltwell с 20 по 22 ноября".Авторы материалы отмечают, что дроны были разными по размеру и конфигурации, а их "количество колебалось". При этом американские летчики, которые служат на указанных базах, так и не определили, являются ли замеченные беспилотники враждебными по отношению к ним, говорится в публикации.Также в статье отмечается, что представитель Минобороны Великобритании отказался от комментариев по поводу происшедшего.

https://1prime.ru/20241114/su-57-852814718.html

сша

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