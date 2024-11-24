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Неопознанные БПЛА напугали американских летчиков на авиабазах в Британии - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Неопознанные БПЛА напугали американских летчиков на авиабазах в Британии
Неопознанные БПЛА напугали американских летчиков на авиабазах в Британии - 24.11.2024, ПРАЙМ
Неопознанные БПЛА напугали американских летчиков на авиабазах в Британии
Над тремя американскими военными авиабазами в Великобритании были замечены неопознанные беспилотные летательные аппараты. О происшествии рассказывается в... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T18:37+0300
2024-11-24T18:39+0300
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Над тремя американскими военными авиабазами в Великобритании были замечены неопознанные беспилотные летательные аппараты. О происшествии рассказывается в публикации британской газеты Guardian со ссылкой на представителя ВС США в Европе.Как утверждается в статье, "небольшие беспилотные летательные аппараты UAS были замечены в районе и над RAF Lakenheath, RAF Mildenhall и RAF Feltwell с 20 по 22 ноября".Авторы материалы отмечают, что дроны были разными по размеру и конфигурации, а их "количество колебалось". При этом американские летчики, которые служат на указанных базах, так и не определили, являются ли замеченные беспилотники враждебными по отношению к ним, говорится в публикации.Также в статье отмечается, что представитель Минобороны Великобритании отказался от комментариев по поводу происшедшего.
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Происшествия, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
18:37 24.11.2024 (обновлено: 18:39 24.11.2024)
 
Неопознанные БПЛА напугали американских летчиков на авиабазах в Британии

ВВС США заметили несколько неопознанных БПЛА над тремя авиабазами в Британии

© РИА Новости . Владислав Ушаков | Перейти в медиабанк*Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) США «Манас»
*Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) США «Манас» - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Владислав Ушаков
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Над тремя американскими военными авиабазами в Великобритании были замечены неопознанные беспилотные летательные аппараты. О происшествии рассказывается в публикации британской газеты Guardian со ссылкой на представителя ВС США в Европе.
Как утверждается в статье, "небольшие беспилотные летательные аппараты UAS были замечены в районе и над RAF Lakenheath, RAF Mildenhall и RAF Feltwell с 20 по 22 ноября".
Авторы материалы отмечают, что дроны были разными по размеру и конфигурации, а их "количество колебалось". При этом американские летчики, которые служат на указанных базах, так и не определили, являются ли замеченные беспилотники враждебными по отношению к ним, говорится в публикации.
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Также в статье отмечается, что представитель Минобороны Великобритании отказался от комментариев по поводу происшедшего.
 
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