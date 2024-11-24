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Изнанка доллара. Весь мир начнет работать на США, и вот почему

Изнанка доллара. Весь мир начнет работать на США, и вот почему - 24.11.2024, ПРАЙМ

Изнанка доллара. Весь мир начнет работать на США, и вот почему

Многие полагают, что протекционистские планы президента-республиканца Дональда Трампа обрушат доллар. Но может воплотиться совсем другой сценарий - "валюта №1"... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T04:04+0300

2024-11-24T04:04+0300

2024-11-24T04:04+0300

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МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ, Роман Серов. Многие полагают, что протекционистские планы президента-республиканца Дональда Трампа обрушат доллар. Но может воплотиться совсем другой сценарий - "валюта №1" начнет укрепляться, невзирая на все проблемы американской экономики и амбиции нового лидера. Почему так произойдет и чем это обернется, читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСильный доллар или слабый? Есть разные трактовки, какой вариант лучше для США, и республиканцы придерживаются второго. С 1969 года в стране было шесть президентов-республиканцев. В среднем, пока у власти находились представители этой партии, индекс доллара DXY снижался на 8,2 п., в то время как при демократах он, наоборот, растет, рассказывает Олег Решетников, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".За время прошлого президентства Трампа DXY упал даже сильнее - на 9,7 п . Казалось бы, после его триумфального возвращения в Белый дом индекс доллара должен был закономерно падать. Но этого не случилось, напротив, он прибавил около 3 процентов, что было обусловлено ожиданиями более жесткой позиции в отношении импортных товаров из Китая.На пике DXY достигал 106.7, но, по данным Bloomberg, некоторые ключевые рыночные показатели уже начинают указывать на то, что ралли доллара, вдохновленное Трампом, возможно, стало угасать.Никакой магии, только ловкость рукЧто же происходит с "валютой №1"? Трамп, как и все его предшественники по партийной линии, считает, что доллар должен быть слабее. Как объясняет Марк Гойхман, аналитик Финансовой Академии "Capital Skills", это нужно, чтобы повысить конкурентоспособность американских товаров на внешнем рынке, а внутренний рынок оградить от засилия импортной продукции, прежде всего, из Китая и Евросоюза.Однако здесь наблюдается парадокс. Лозунг Трампа - "Сделаем Америку снова великой" - Make America Great Again, (MAGA). И рынки ждут этого "мага", его "магических" действий. Но вместо удешевления доллара они могут сделать его, наоборот, дороже. И вот почему, разъясняет аналитик.В плане Трампа - резкое увеличение ввозных пошлин на импорт. Сейчас они в среднем составляют 2%. Трамп хочет их поднять до 20%, а для Китая – до 60%, чтобы защитить внутренний рынок.Останутся ли слова республиканца лишь предвыборной риторикой, или они станут призывом к реальным действиям, только предстоит выяснить.Сейчас в США действуют ограничения на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай, тем не менее эти технологии все же ввозятся в страну, говорит Решетников. Поэтому не исключена и обратная ситуация. Китайские товары могут также ввозиться в США, но через другие страны, серым импортом."Импортных товаров будет меньше. Но тогда американцам для покупок нужно будет меньше долларов. Их предложение внутри страны снизится. А это драйвер повышения курса данной валюты", - утверждает Гойхман.Сокращение импорта уменьшит наполнение рынка. Это содействует росту цен, причём и на ввозную, и на американскую продукцию. Иными словами, мы имеем дело с нагнетанием "инфляции продавцов". В свою очередь обещанные налоговые послабления увеличат внутренний спрос, то есть поспособствуют "инфляции покупателей".По оценке журнала Economist, уменьшение налогов, которое также обещает Трамп, повысит дефицит бюджета, что также ведёт к подъёму инфляции.Совокупность всех этих факторов, может дать к 2026 году инфляцию от 6 до 9,3%, прогнозируют в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне. Это примерно втрое выше нынешнего уровня 2,4%. И очень много для Америки, в последние десятилетия живущей при низкой инфляции.Вероятный взлёт инфляции может вынудить Федрезерв ограничить намеченное снижение процентных ставок, чтобы бороться с ростом цен. Сохранение относительно высокой ставки будет поддерживать и курс доллара.А на другой стороне – Евросоюз, Китай и Япония, в экономике которых наблюдается замедление. И если их экспорт в США усложнится из-за пошлин, надо будет сильнее стимулировать хозяйство и удешевлять поставки, прежде всего, за счет низких ставок и удешевления собственных валют. Тогда по сравнению с ними доллар будет сильнее."Таким образом, вместо снижения курса доллара мы можем увидеть его некоторое укрепление в мире", - констатирует Марк Гойхман.Под гнетом доллараВ то же время Трамп ставит во главу угла требование к странам мира использовать доллар США в качестве платёжной единицы в их внешней торговле. Почему для США этот вопрос важен?Как подчеркивает бывший старший вице-президент Банка Открытие, экономист Константин Церазов, использование доллара США в международных расчётах не только увеличивает спрос на эту валюту, хотя это тоже важно. Но не менее ценно то, что вместе с этим стоимость всех ключевых сырьевых товаров – нефти, газа, золота, металлов и т.п. – формируется именно в долларах. Это открывает возможность гибко воздействовать на цены в ходе торгов на американских биржевых площадках, формируя фьючерсы, опционы и прочие деривативы.Но и это еще не всё. Для США важно, чтобы ЦБ стран мира держали заметную часть своих резервов в долларах США, а также в облигациях американского Минфина. Всё это вместе — фундамент крепкого курса доллара США и восприятия его глобальными инвесторами как "безопасной гавани"."Пока что ни одна валюта в мире принципиально не приблизилась по крепости своего глобального финансового фундамента к доллару США, и это просто констатация факта. Даже евро", - признает Церазов.Между тем, уже само намерение Трампа обложить европейские товары дополнительными импортными пошлинами давит на валюту еврозоны. Новое снижение евро до паритета с долларом США становится, по мнению экономиста, весьма вероятным сценарием.Канадский доллар — уже на пятилетнем минимуме к американской валюте. Японская иена принципиально никуда ни ушла от 34-летнего минимума к доллару США, который наблюдался в этом году.Палка о двух концахПо мнению экономиста, возникает парадоксальная ситуация. Внутри США потребительская способность американской валюты снижается, но на внешнем контуре доллар в средне- и долгосрочной перспективе укрепляется к абсолютному большинству валют мира.Его положение принципиально не меняют никакие внутриамериканские проблемы, о которых сейчас модно говорить – растущий госдолг, дефицит бюджета, высокое отрицательное сальдо внешней торговли.При Трампе такое положение дел вряд ли изменится. Внутри США доллар будет продолжать плавно обесцениваться. Это уже нервирует немалое число рядовых американцев, которым для поддержания своего уровня жизни нужно больше зарабатывать. Так, три четверти американцев с доходом менее 4170 долларов в месяц не могут внести вовремя арендную плату или платёж за ипотеку. И это неудивительно: заметная инфляция пробралась почти во все секторы экономики.Только по официальным данным за последние четыре года цена новых автомобилей выросла в США почти на 20%, аренда жилья стала дороже на 24%, а ценник в кафе и ресторанах поднялся на 25%. За электричество и бензин приходится платить на 30% и 45% больше соответственно.При всем этом на мировой арене доллар США будет продолжать расти по отношению к большинству валют. Таким образом, через плавную девальвацию нацвалюты Штаты будут тормозить темп роста долгового бремени. А крепкий доллар позволит им покупать на мировых рынках практически любые нужные товары и получать комфортное финансирование.Снижение ставки ФРС США будет стимулировать страны с развивающейся экономикой брать кредиты в долларах, а это также поддержит курс американской валюты. Таким образом, США в очередной раз удержатся на плаву благодаря всему остальному миру. Или все остальные удержат США вместе с долларом, чтобы не свалиться в ловушку глобального финансового кризиса и всеобщего дефолта.

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