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Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии - 24.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241124/gazprombank-853044483.html
Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии
Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии - 24.11.2024, ПРАЙМ
Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии
Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии, убедился корреспондент РИА Новости. | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T08:06+0300
2024-11-24T08:06+0300
экономика
газпромбанк
япония
санкции против рф
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ТОКИО, 24 ноя – ПРАЙМ. Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии, убедился корреспондент РИА Новости. При попытке снять наличные в крупнейшей сети банкоматов банка Seven Bank на экране появилась надпись, что карта недействительна. Снять деньги в банкомате AEON Bank одноименной торговой сети также не получилось. При этом еще вечером в пятницу наличные с карты снять было можно. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
https://1prime.ru/20241124/bankomaty-853043857.html
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газпромбанк, япония, санкции против рф
Экономика, Газпромбанк, ЯПОНИЯ, санкции против РФ
08:06 24.11.2024
 
Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии

Карты Union Pay, выпущенные Газпромбанком, прекратили работать в Японии

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип "Газпромбанка"
Логотип Газпромбанка - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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ТОКИО, 24 ноя – ПРАЙМ. Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии, убедился корреспондент РИА Новости.
При попытке снять наличные в крупнейшей сети банкоматов банка Seven Bank на экране появилась надпись, что карта недействительна. Снять деньги в банкомате AEON Bank одноименной торговой сети также не получилось.
При этом еще вечером в пятницу наличные с карты снять было можно.
Работа отделения Газпромбанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
Банкоматы крупнейших банков КНР не выдают наличные с карт Газпромбанка
07:38
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
 
ЭкономикаГазпромбанкЯПОНИЯсанкции против РФ
 
 
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