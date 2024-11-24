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Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии
Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии - 24.11.2024, ПРАЙМ
Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии
Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии, убедился корреспондент РИА Новости. | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T08:06+0300
2024-11-24T08:06+0300
2024-11-24T08:06+0300
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ТОКИО, 24 ноя – ПРАЙМ. Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии, убедился корреспондент РИА Новости. При попытке снять наличные в крупнейшей сети банкоматов банка Seven Bank на экране появилась надпись, что карта недействительна. Снять деньги в банкомате AEON Bank одноименной торговой сети также не получилось. При этом еще вечером в пятницу наличные с карты снять было можно. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
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газпромбанк, япония, санкции против рф
Экономика, Газпромбанк, ЯПОНИЯ, санкции против РФ
Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии
Карты Union Pay, выпущенные Газпромбанком, прекратили работать в Японии
ТОКИО, 24 ноя – ПРАЙМ. Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии, убедился корреспондент РИА Новости.
При попытке снять наличные в крупнейшей сети банкоматов банка Seven Bank на экране появилась надпись, что карта недействительна. Снять деньги в банкомате AEON Bank одноименной торговой сети также не получилось.
При этом еще вечером в пятницу наличные с карты снять было можно.
Банкоматы крупнейших банков КНР не выдают наличные с карт Газпромбанка
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.