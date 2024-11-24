https://1prime.ru/20241124/gazprombank-853045814.html

Еще в одной стране перестали работать карты системы Unionpay

Еще в одной стране перестали работать карты системы Unionpay - 24.11.2024, ПРАЙМ

Еще в одной стране перестали работать карты системы Unionpay

Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Камбодже, убедились корреспонденты РИА Новости. | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T10:38+0300

2024-11-24T10:38+0300

2024-11-24T10:38+0300

россия

сша

газпромбанк

санкции против рф

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ПНОМПЕНЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Камбодже, убедились корреспонденты РИА Новости. На сегодняшний день в стране не доступны услуги снятия наличных и оплаты картой Газпромбанка. Как выяснили корреспонденты РИА Новости, при попытке снятия наличных банкоматы, подключенные к системе Unionpay, отображают ошибку и предлагают пользователю забрать карту. 21 ноября Соединенные Штаты включили в санкционный список Газпромбанк, а также шесть его "дочек". Отмечается, что активы подсанкционных компаний были заблокированы в США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием.

https://1prime.ru/20241124/gazprombank-853044483.html

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россия, сша, газпромбанк, санкции против рф