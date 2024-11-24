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Еще в одной стране перестали работать карты системы Unionpay - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Еще в одной стране перестали работать карты системы Unionpay
Еще в одной стране перестали работать карты системы Unionpay - 24.11.2024, ПРАЙМ
Еще в одной стране перестали работать карты системы Unionpay
Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Камбодже, убедились корреспонденты РИА Новости. | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T10:38+0300
2024-11-24T10:38+0300
россия
сша
газпромбанк
санкции против рф
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ПНОМПЕНЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Камбодже, убедились корреспонденты РИА Новости. На сегодняшний день в стране не доступны услуги снятия наличных и оплаты картой Газпромбанка. Как выяснили корреспонденты РИА Новости, при попытке снятия наличных банкоматы, подключенные к системе Unionpay, отображают ошибку и предлагают пользователю забрать карту. 21 ноября Соединенные Штаты включили в санкционный список Газпромбанк, а также шесть его "дочек". Отмечается, что активы подсанкционных компаний были заблокированы в США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием.
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сша
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россия, сша, газпромбанк, санкции против рф
РОССИЯ, США, Газпромбанк, санкции против РФ
10:38 24.11.2024
 
Еще в одной стране перестали работать карты системы Unionpay

Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Камбодже

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКарта международной платежной системы UnionPay
Карта международной платежной системы UnionPay - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ПНОМПЕНЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Карты Газпромбанка системы Unionpay не работают в Камбодже, убедились корреспонденты РИА Новости.
На сегодняшний день в стране не доступны услуги снятия наличных и оплаты картой Газпромбанка. Как выяснили корреспонденты РИА Новости, при попытке снятия наличных банкоматы, подключенные к системе Unionpay, отображают ошибку и предлагают пользователю забрать карту.
21 ноября Соединенные Штаты включили в санкционный список Газпромбанк, а также шесть его "дочек". Отмечается, что активы подсанкционных компаний были заблокированы в США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием.
Логотип Газпромбанка - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии
08:06
 
РОССИЯСШАГазпромбанксанкции против РФ
 
 
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