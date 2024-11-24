https://1prime.ru/20241124/gazprombank-853046225.html

Приложение Газпромбанка пропало из App Store

Приложение Газпромбанка пропало из App Store - 24.11.2024, ПРАЙМ

Приложение Газпромбанка пропало из App Store

Мобильное приложение Газпромбанка с 24 ноября удалено из App Store, сообщает корреспондент агентства РИА Новости, добавив, что платформа также перестала... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T10:56+0300

2024-11-24T10:56+0300

2024-11-24T10:56+0300

россия

газпромбанк

app store

санкции против рф

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СТАМБУЛ, 24 ноя - ПРАЙМ. Мобильное приложение Газпромбанка с 24 ноября удалено из App Store, сообщает корреспондент агентства РИА Новости, добавив, что платформа также перестала работать на iPhone в Турции."Эта версия (приложения - ред.) уже не поддерживается", - говорится в сообщении, которое высвечивается при попытке воспользоваться мобильным приложением банка. Еще в субботу вечером приложение открывалось. В свою очередь, Газпромбанк предложил использовать сервисы через интернет-банк, открыв страницу через браузер. Такая опция пока доступна. За несколько дней до блокировки банк предупреждал о том, что приложение вскоре будет заблокировано на iPhone. В App Store приложение банка в воскресенье не отображается.21 ноября Соединенные Штаты включили в санкционный список Газпромбанк, а также шесть его "дочек". Отмечается, что активы подсанкционных компаний были заблокированы в США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием.

https://1prime.ru/20241124/gazprombank-853044483.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газпромбанк, app store, санкции против рф