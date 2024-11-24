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Приложение Газпромбанка пропало из App Store - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Приложение Газпромбанка пропало из App Store
Приложение Газпромбанка пропало из App Store - 24.11.2024, ПРАЙМ
Приложение Газпромбанка пропало из App Store
Мобильное приложение Газпромбанка с 24 ноября удалено из App Store, сообщает корреспондент агентства РИА Новости, добавив, что платформа также перестала... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T10:56+0300
2024-11-24T10:56+0300
россия
газпромбанк
app store
санкции против рф
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СТАМБУЛ, 24 ноя - ПРАЙМ. Мобильное приложение Газпромбанка с 24 ноября удалено из App Store, сообщает корреспондент агентства РИА Новости, добавив, что платформа также перестала работать на iPhone в Турции."Эта версия (приложения - ред.) уже не поддерживается", - говорится в сообщении, которое высвечивается при попытке воспользоваться мобильным приложением банка. Еще в субботу вечером приложение открывалось. В свою очередь, Газпромбанк предложил использовать сервисы через интернет-банк, открыв страницу через браузер. Такая опция пока доступна. За несколько дней до блокировки банк предупреждал о том, что приложение вскоре будет заблокировано на iPhone. В App Store приложение банка в воскресенье не отображается.21 ноября Соединенные Штаты включили в санкционный список Газпромбанк, а также шесть его "дочек". Отмечается, что активы подсанкционных компаний были заблокированы в США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием.
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россия, газпромбанк, app store, санкции против рф
РОССИЯ, Газпромбанк, App Store, санкции против РФ
10:56 24.11.2024
 
Приложение Газпромбанка пропало из App Store

Приложение Газпромбанка пропало из App Store и прекратило работать на iPhone в Турции

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкiPhone 13
iPhone 13 - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СТАМБУЛ, 24 ноя - ПРАЙМ. Мобильное приложение Газпромбанка с 24 ноября удалено из App Store, сообщает корреспондент агентства РИА Новости, добавив, что платформа также перестала работать на iPhone в Турции.
"Эта версия (приложения - ред.) уже не поддерживается", - говорится в сообщении, которое высвечивается при попытке воспользоваться мобильным приложением банка. Еще в субботу вечером приложение открывалось.
В свою очередь, Газпромбанк предложил использовать сервисы через интернет-банк, открыв страницу через браузер. Такая опция пока доступна.
За несколько дней до блокировки банк предупреждал о том, что приложение вскоре будет заблокировано на iPhone. В App Store приложение банка в воскресенье не отображается.
21 ноября Соединенные Штаты включили в санкционный список Газпромбанк, а также шесть его "дочек". Отмечается, что активы подсанкционных компаний были заблокированы в США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием.
Логотип Газпромбанка - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
Карты Union Pay Газпромбанка перестали работать в Японии
08:06
 
РОССИЯГазпромбанкApp Storeсанкции против РФ
 
 
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