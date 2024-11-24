https://1prime.ru/20241124/gazprombank-853048889.html

В Турции прокомментировали проблемы со снятием наличных с Газпромбанка

В Турции прокомментировали проблемы со снятием наличных с Газпромбанка - 24.11.2024, ПРАЙМ

В Турции прокомментировали проблемы со снятием наличных с Газпромбанка

Представители трех крупнейших частных банков Турции - Denizbank, İş bankası и VakifBank заявили РИА Новости, что не получали официальных уведомлений о запрете... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T16:28+0300

2024-11-24T16:28+0300

2024-11-24T16:59+0300

россия

газпромбанк

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АНКАРА, 24 ноя – ПРАЙМ. Представители трех крупнейших частных банков Турции - Denizbank, İş bankası и VakifBank заявили РИА Новости, что не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка, проблема cо снятием наличных с банкоматов системная. Ранее в субботу "Газпромбанк" предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом. Это произошло после того, как Минфин США 21 ноября ввел санкции против финорганизации и шести ее иностранных дочерних структур, включая те, что находятся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре. Утверждается, что российские власти якобы используют этот банк для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших. Ряд услуг в столице Турции - Анкаре можно оплачивать банковской картой "Газпромбанка" UnionPay, но снимать наличные с банкоматов уже невозможно, убедился в субботу корреспондент РИА Новости. При попытке снять наличные в банкоматах выдаётся сообщение об ошибке и предлагается обратиться в российскую финансовую организацию. До пятницы корреспондент РИА Новости мог снимать турецкие лиры в банкоматах Denizbank, İş bankası и VakifBank, которые обслуживали карты UnionPay. Корреспондент РИА Новости обратился в воскресенье по телефону на круглосуточную "горячую линию" трех указанных банков с одним и тем же вопросом: получали ли они уведомление от официальных властей о запрете на операции с картами "Газпромбанка"? "С нашей стороны каких-либо проблем нет, нас об этом официально не уведомляли. Советуем обратиться в сам банк ("Газпромбанк"), проблема системная", - заявила представительница турецкой Denizbank. По "горячей линии" в İş bankası заявили корреспонденту РИА Новости, что не получали уведомлений о запрете операций с картами "Газпромбанка". "Нет, с нашей стороны проблем нет", - уточнили в финансовой организации. Аналогичный ответ корреспондент РИА Новости получил в VakifBank, там посоветовали также обратиться в филиал банка утром в понедельник. Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от "Газпромбанка", выяснили корреспонденты РИА Новости. Об этой проблеме сообщали клиенты банков, находящиеся в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции, Мексике и Таиланде. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничительные меры против "Газпромбанка" можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.

https://1prime.ru/20241124/gazprombank-853046225.html

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россия, газпромбанк