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Globe And Mail: Канаде нужен статус наблюдателя в БРИКС - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Globe And Mail: Канаде нужен статус наблюдателя в БРИКС
Globe And Mail: Канаде нужен статус наблюдателя в БРИКС - 24.11.2024, ПРАЙМ
Globe And Mail: Канаде нужен статус наблюдателя в БРИКС
Канада сильно зависит от рынка США, а новая администрация республиканца Дональда Трампа, как ожидается, будет проводить протекционистскую политику и может... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T10:40+0300
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канада
брикс
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Канада сильно зависит от рынка США, а новая администрация республиканца Дональда Трампа, как ожидается, будет проводить протекционистскую политику и может привести к падению ВВП на два процента, поэтому стране нужно диверсифицировать торговлю и в этой связи получить статус наблюдателя в БРИКС, пишет издание The Globe And Mail.По словам автора, Канаде нужно восстановить роль посредника, и статус наблюдателя в БРИКС поможет укрепить многосторонние отношения. Нужно наладить стратегическое взаимодействие с членами БРИКС, понять цели Глобального Востока и лавировать между Западом и США, выступая в роли примирителя в многополярном мире.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСтатус наблюдателя позволяет диверсифицировать цепочки поставок и укреплять безопасность. Кроме того, Канада может защитить свои интересы через налаживание отношений с разнообразными партнерами.На этом пути есть риски. Так, вести диалог с Китаем трудно, переговоры воспринимаются как слабость. У Канады напряженные отношения с Индией..И Канада должна быть сильной и стойкой в отношениях с БРИКС и США, подчеркивается в статье.При этом отмечается, что в БРИКС мало единства, примером служит соперничество между Китаем и Индией. Многие члены вынуждены балансировать между Китаем и Западом.Статус наблюдателя в БРИКС поможет Канаде играть значимую роль в новой Северной Америке и стать примирителем на международной арене, подчеркивается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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канада, брикс
КАНАДА, БРИКС
10:40 24.11.2024
 
Globe And Mail: Канаде нужен статус наблюдателя в БРИКС

Стать примирителем. В Канаде задумались о налаживании отношений с БРИКС

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Канада сильно зависит от рынка США, а новая администрация республиканца Дональда Трампа, как ожидается, будет проводить протекционистскую политику и может привести к падению ВВП на два процента, поэтому стране нужно диверсифицировать торговлю и в этой связи получить статус наблюдателя в БРИКС, пишет издание The Globe And Mail.
По словам автора, Канаде нужно восстановить роль посредника, и статус наблюдателя в БРИКС поможет укрепить многосторонние отношения. Нужно наладить стратегическое взаимодействие с членами БРИКС, понять цели Глобального Востока и лавировать между Западом и США, выступая в роли примирителя в многополярном мире.
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Статус наблюдателя позволяет диверсифицировать цепочки поставок и укреплять безопасность. Кроме того, Канада может защитить свои интересы через налаживание отношений с разнообразными партнерами.
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На этом пути есть риски. Так, вести диалог с Китаем трудно, переговоры воспринимаются как слабость. У Канады напряженные отношения с Индией..И Канада должна быть сильной и стойкой в отношениях с БРИКС и США, подчеркивается в статье.
При этом отмечается, что в БРИКС мало единства, примером служит соперничество между Китаем и Индией. Многие члены вынуждены балансировать между Китаем и Западом.
Статус наблюдателя в БРИКС поможет Канаде играть значимую роль в новой Северной Америке и стать примирителем на международной арене, подчеркивается в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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