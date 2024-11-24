https://1prime.ru/20241124/kanada-853045925.html

Globe And Mail: Канаде нужен статус наблюдателя в БРИКС

Globe And Mail: Канаде нужен статус наблюдателя в БРИКС - 24.11.2024, ПРАЙМ

Globe And Mail: Канаде нужен статус наблюдателя в БРИКС

Канада сильно зависит от рынка США, а новая администрация республиканца Дональда Трампа, как ожидается, будет проводить протекционистскую политику и может... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T10:40+0300

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канада

брикс

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Канада сильно зависит от рынка США, а новая администрация республиканца Дональда Трампа, как ожидается, будет проводить протекционистскую политику и может привести к падению ВВП на два процента, поэтому стране нужно диверсифицировать торговлю и в этой связи получить статус наблюдателя в БРИКС, пишет издание The Globe And Mail.По словам автора, Канаде нужно восстановить роль посредника, и статус наблюдателя в БРИКС поможет укрепить многосторонние отношения. Нужно наладить стратегическое взаимодействие с членами БРИКС, понять цели Глобального Востока и лавировать между Западом и США, выступая в роли примирителя в многополярном мире.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСтатус наблюдателя позволяет диверсифицировать цепочки поставок и укреплять безопасность. Кроме того, Канада может защитить свои интересы через налаживание отношений с разнообразными партнерами.На этом пути есть риски. Так, вести диалог с Китаем трудно, переговоры воспринимаются как слабость. У Канады напряженные отношения с Индией..И Канада должна быть сильной и стойкой в отношениях с БРИКС и США, подчеркивается в статье.При этом отмечается, что в БРИКС мало единства, примером служит соперничество между Китаем и Индией. Многие члены вынуждены балансировать между Китаем и Западом.Статус наблюдателя в БРИКС поможет Канаде играть значимую роль в новой Северной Америке и стать примирителем на международной арене, подчеркивается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20241114/briks-852819020.html

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канада, брикс