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В Турции сообщили о планах по "Пути развития" - конкуренту Суэцкого канала

В Турции сообщили о планах по "Пути развития" - конкуренту Суэцкого канала - 24.11.2024, ПРАЙМ

В Турции сообщили о планах по "Пути развития" - конкуренту Суэцкого канала

Строительство дорог для проекта "Путь развития" планируется начать в 2025 году, он будет конкурировать с Суэцким каналом и позволит почти вдвое сократить время... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T22:03+0300

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экономика

турция

строительство

дороги

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Строительство дорог для проекта "Путь развития" планируется начать в 2025 году, он будет конкурировать с Суэцким каналом и позволит почти вдвое сократить время доставки грузов из КНР в Европу, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. "Проект продвигается, сейчас мы разрабатываем финансирование и логистические моменты. Наша цель - начать строительство в следующем году", - заявил министр на саммите в Стамбуле, видеозапись опубликована в соцсетях министерства. По словам Уралоглу, в рамках проекта в Турции будут построены 727 километров железных дорог и 331 километр автодорог. Проект свяжет иракский порт Фау с европейскими странами. "Данный проект, который мы определили как "новый Шелковый путь", укрепит экономический и геополитический статус Турции. Мы значительно уменьшим сроки доставки грузов между Азией и Европой через Турцию в случае реализации проекта. На данный момент корабль, отправившийся в путь из Китая, достигает стран Европы через Суэцкий канал в течение 35 дней и 7 часов в среднем", - заявил министр. Он напомнил, что с 2023 года ряд крупных транспортных компаний избегают использования Суэцкого канала из-за геополитической обстановки и используют более длинный маршрут через Мыс Доброй Надежды, в результате путь из КНР в Лондон занимает 45 дней. "Когда проект "Путь развития" будет завершен, мы снизим длительность маршрута с 45 до 25 дней, соответственно и стоимость перевозки снизится", - подчеркнул министр. Маршрут в Турции будет проложен от КПП Овакёй на востоке страны до КПП Капыкуле на границе с Болгарией. "Планируется три выхода к морю от коридора, который также обеспечит доступ к России и странам Закавказья", - отметил министр. Ирак, Турция, Катар и Объединенные Арабские Эмираты подписали в апреле в Багдаде совместный меморандум о взаимопонимании по проекту "Путь развития". Проект "Путь развития" предполагает строительство автомобильной и железной дороги от порта Фау в Ираке до Турции длиной в 1200 километров. Инвестиции в проект оцениваются в 17 миллиардов долларов. Количество судов, проходящих через Суэцкий канал, упало на 66% с начала напряженности в Красном море, сообщила в сентябре датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk). В связи с тем, что суда перенаправляются в район мыса Доброй Надежды, в Maersk наблюдают значительное увеличение времени транзита и операционных расходов. При этом, несмотря на существующие проблемы, спрос на контейнерные перевозки остается высоким.

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турция, строительство, дороги