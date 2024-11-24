https://1prime.ru/20241124/medvedev-853043395.html

Медведев заявил, что все соцобязательства предусмотрены бюджетом

Медведев заявил, что все соцобязательства предусмотрены бюджетом - 24.11.2024, ПРАЙМ

Медведев заявил, что все соцобязательства предусмотрены бюджетом

Российским бюджетом предусмотрено выполнение всех социальных обязательств, несмотря на увеличение военных расходов, цели развития страны сохраняются, сообщил... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T05:32+0300

2024-11-24T05:32+0300

2024-11-24T05:32+0300

экономика

социальные выплаты

дмитрий медведев

бюджет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5de401184d92a8333eb5dc7f32a25638.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российским бюджетом предусмотрено выполнение всех социальных обязательств, несмотря на увеличение военных расходов, цели развития страны сохраняются, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Государственный бюджет - и в этом социальная цель государства - он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны", - отметил он в интервью телеканалу Al Arabiya."Я скажу прямо, что в нашем государственном бюджете сохраняются все социальные обязательства, которые были до начала специальной военной операции, то есть до военных действий", - добавил Медведев.

https://1prime.ru/20241121/byudzhet-852989729.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

социальные выплаты, дмитрий медведев, бюджет