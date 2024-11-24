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Медведев заявил, что все соцобязательства предусмотрены бюджетом - 24.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Медведев заявил, что все соцобязательства предусмотрены бюджетом
Медведев заявил, что все соцобязательства предусмотрены бюджетом - 24.11.2024, ПРАЙМ
Медведев заявил, что все соцобязательства предусмотрены бюджетом
Российским бюджетом предусмотрено выполнение всех социальных обязательств, несмотря на увеличение военных расходов, цели развития страны сохраняются, сообщил... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T05:32+0300
2024-11-24T05:32+0300
экономика
социальные выплаты
дмитрий медведев
бюджет
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российским бюджетом предусмотрено выполнение всех социальных обязательств, несмотря на увеличение военных расходов, цели развития страны сохраняются, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Государственный бюджет - и в этом социальная цель государства - он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны", - отметил он в интервью телеканалу Al Arabiya."Я скажу прямо, что в нашем государственном бюджете сохраняются все социальные обязательства, которые были до начала специальной военной операции, то есть до военных действий", - добавил Медведев.
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социальные выплаты, дмитрий медведев, бюджет
Экономика, социальные выплаты, Дмитрий Медведев, бюджет
05:32 24.11.2024
 
Медведев заявил, что все соцобязательства предусмотрены бюджетом

Медведев: все соцобязательства перед россиянами предусмотрены бюджетом, несмотря на СВО

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российским бюджетом предусмотрено выполнение всех социальных обязательств, несмотря на увеличение военных расходов, цели развития страны сохраняются, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Государственный бюджет - и в этом социальная цель государства - он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны", - отметил он в интервью телеканалу Al Arabiya.
"Я скажу прямо, что в нашем государственном бюджете сохраняются все социальные обязательства, которые были до начала специальной военной операции, то есть до военных действий", - добавил Медведев.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Госдума утвердила бюджет Соцфонда на 2025-2027 годы
21 ноября, 14:09
 
Экономикасоциальные выплатыДмитрий Медведевбюджет
 
 
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