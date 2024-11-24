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Медведев заявил, что все соцобязательства предусмотрены бюджетом
Медведев заявил, что все соцобязательства предусмотрены бюджетом - 24.11.2024, ПРАЙМ
Медведев заявил, что все соцобязательства предусмотрены бюджетом
Российским бюджетом предусмотрено выполнение всех социальных обязательств, несмотря на увеличение военных расходов, цели развития страны сохраняются, сообщил... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T05:32+0300
2024-11-24T05:32+0300
2024-11-24T05:32+0300
экономика
социальные выплаты
дмитрий медведев
бюджет
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российским бюджетом предусмотрено выполнение всех социальных обязательств, несмотря на увеличение военных расходов, цели развития страны сохраняются, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Государственный бюджет - и в этом социальная цель государства - он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны", - отметил он в интервью телеканалу Al Arabiya."Я скажу прямо, что в нашем государственном бюджете сохраняются все социальные обязательства, которые были до начала специальной военной операции, то есть до военных действий", - добавил Медведев.
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социальные выплаты, дмитрий медведев, бюджет
Экономика, социальные выплаты, Дмитрий Медведев, бюджет
Медведев заявил, что все соцобязательства предусмотрены бюджетом
Медведев: все соцобязательства перед россиянами предусмотрены бюджетом, несмотря на СВО
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российским бюджетом предусмотрено выполнение всех социальных обязательств, несмотря на увеличение военных расходов, цели развития страны сохраняются, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Государственный бюджет - и в этом социальная цель государства - он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны", - отметил он в интервью телеканалу Al Arabiya.
"Я скажу прямо, что в нашем государственном бюджете сохраняются все социальные обязательства, которые были до начала специальной военной операции, то есть до военных действий", - добавил Медведев.
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