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В США раскрыли, почему Белый дом передумал приглашать Украину в НАТО

В США раскрыли, почему Белый дом передумал приглашать Украину в НАТО - 24.11.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, почему Белый дом передумал приглашать Украину в НАТО

После победы Дональда Трампа на президентских выборах администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривала возможность официально пригласить... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T15:33+0300

2024-11-24T15:33+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. После победы Дональда Трампа на президентских выборах администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривала возможность официально пригласить Украину вступить в НАТО, однако в итоге сочла, что этот шаг не найдет должной поддержки у ряда других членов альянса. Об этом рассказывается в публикации информагентства Bloomberg со ссылкой на собственные источники.По данным авторов статьи, в последний момент в Белом доме пришли к выводу, что призыва пригласить Украину в НАТО не встретит необходимой поддержки среди других государств-членов альянса, и решили отказаться от этой затеи. При этом в материале указывается, что такого рода меры - важная часть стратегии "хромой утки" Байдена, который настроен всеми правдами и неправдами укрепить позиции Украины до того момента, как Трамп снова займет Овальный кабинет. В подтверждение своих слов авторы статьи перечислили последние шаги, предпринятые Белым домом для усиления Киева. В частности, это уже ставшее пресловутым разрешение Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории Российской Федерации, поставки Киеву противопехотных мин, списание около $5 млрд украинского долга и самое "свежее" - введение санкций в отношении Газпромбанка.

https://1prime.ru/20241122/tramp-853013156.html

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