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В США раскрыли, почему Белый дом передумал приглашать Украину в НАТО
В США раскрыли, почему Белый дом передумал приглашать Украину в НАТО - 24.11.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, почему Белый дом передумал приглашать Украину в НАТО
После победы Дональда Трампа на президентских выборах администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривала возможность официально пригласить... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T15:33+0300
2024-11-24T15:33+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. После победы Дональда Трампа на президентских выборах администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривала возможность официально пригласить Украину вступить в НАТО, однако в итоге сочла, что этот шаг не найдет должной поддержки у ряда других членов альянса. Об этом рассказывается в публикации информагентства Bloomberg со ссылкой на собственные источники.По данным авторов статьи, в последний момент в Белом доме пришли к выводу, что призыва пригласить Украину в НАТО не встретит необходимой поддержки среди других государств-членов альянса, и решили отказаться от этой затеи. При этом в материале указывается, что такого рода меры - важная часть стратегии "хромой утки" Байдена, который настроен всеми правдами и неправдами укрепить позиции Украины до того момента, как Трамп снова займет Овальный кабинет. В подтверждение своих слов авторы статьи перечислили последние шаги, предпринятые Белым домом для усиления Киева. В частности, это уже ставшее пресловутым разрешение Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории Российской Федерации, поставки Киеву противопехотных мин, списание около $5 млрд украинского долга и самое "свежее" - введение санкций в отношении Газпромбанка.
https://1prime.ru/20241122/tramp-853013156.html
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сша, украина, нато
Политика, США, УКРАИНА, НАТО
В США раскрыли, почему Белый дом передумал приглашать Украину в НАТО
Bloomberg: Белый дом счел, что призыв принять Украину в НАТО не найдет поддержки
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривала возможность официально пригласить Украину вступить в НАТО, однако в итоге сочла, что этот шаг не найдет должной поддержки у ряда других членов альянса. Об этом рассказывается в публикации информагентства Bloomberg
со ссылкой на собственные источники.
По данным авторов статьи, в последний момент в Белом доме пришли к выводу, что призыва пригласить Украину в НАТО не встретит необходимой поддержки среди других государств-членов альянса, и решили отказаться от этой затеи.
При этом в материале указывается, что такого рода меры - важная часть стратегии "хромой утки" Байдена, который настроен всеми правдами и неправдами укрепить позиции Украины до того момента, как Трамп снова займет Овальный кабинет.
Генсек НАТО намерен обсудить с Трампом мирные переговоры по Украине
В подтверждение своих слов авторы статьи перечислили последние шаги, предпринятые Белым домом для усиления Киева. В частности, это уже ставшее пресловутым разрешение Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории Российской Федерации, поставки Киеву противопехотных мин, списание около $5 млрд украинского долга и самое "свежее" - введение санкций в отношении Газпромбанка.