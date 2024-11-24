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Дыра в безопасности: могут ли следить за человеком при помощи наушников - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Дыра в безопасности: могут ли следить за человеком при помощи наушников
Дыра в безопасности: могут ли следить за человеком при помощи наушников - 24.11.2024, ПРАЙМ
Дыра в безопасности: могут ли следить за человеком при помощи наушников
Слежка при помощи беспроводных наушников маловероятна, но все же возможна при определенных условиях. Об этом агентству “Прайм" рассказала заведующая кафедрой... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T02:02+0300
2024-11-24T02:02+0300
наушники
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Слежка при помощи беспроводных наушников маловероятна, но все же возможна при определенных условиях. Об этом агентству “Прайм" рассказала заведующая кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.Современные устройства, такие как AirPods, используют технологию Bluetooth для соединения с другими гаджетами. Эта технология имеет радиус действия 10-20 метров, что делает ее непригодной для постоянного мониторинга на больших расстояниях."Однако, если злоумышленник получит доступ к учетной записи, связанной с этими наушниками, или использует специальное ПО для перехвата сигнала, он может отслеживать перемещение устройства", - объясняет эксперт.Важно понимать, что наушники не обладают функцией GPS, поэтому они не могут самостоятельно определить свое местоположение. По словам Максимовой, они передают информацию о своем положении через сопряженное устройство, например, смартфон, который уже использует GPS или другие методы геолокации.Таким образом, если кто-то пытается отслеживать вас через наушники, ему необходим постоянный доступ к вашему смартфону или другому устройству. Приложения наподобие "Локатора" предназначены для поиска потерянных устройств. Однако они могут быть использованы и для слежки. "Злоумышленник, получивший доступ к вашей учетной записи или устройству, может настроить отслеживание ваших перемещений через подобные сервисы", - предупреждает эксперт.Современные операционные системы, такие как iOS, содержат множество защитных механизмов, которые усложняют несанкционированный доступ к вашим данным. Тем не менее, даже при наличии всех этих мер предосторожности, всегда остается вероятность эксплуатации уязвимостей или ошибок в программном обеспечении."Поэтому пользователям рекомендуется регулярно проверять настройки безопасности своих устройств, обновлять программное обеспечение до последней версии и использовать двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты своих аккаунтов", - резюмировала Максимова.
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наушники, технологии, мирэа
наушники, Технологии, МИРЭА
02:02 24.11.2024
 
Дыра в безопасности: могут ли следить за человеком при помощи наушников

Эксперт Максимова: слежка через беспроводные наушники возможна при ряде условий

© РИА Новости . Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкВыставка Mobile World Congress в Барселоне
Выставка Mobile World Congress в Барселоне - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Мария Сибирякова
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Слежка при помощи беспроводных наушников маловероятна, но все же возможна при определенных условиях. Об этом агентству “Прайм" рассказала заведующая кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.
Современные устройства, такие как AirPods, используют технологию Bluetooth для соединения с другими гаджетами. Эта технология имеет радиус действия 10-20 метров, что делает ее непригодной для постоянного мониторинга на больших расстояниях.
"Однако, если злоумышленник получит доступ к учетной записи, связанной с этими наушниками, или использует специальное ПО для перехвата сигнала, он может отслеживать перемещение устройства", - объясняет эксперт.
Важно понимать, что наушники не обладают функцией GPS, поэтому они не могут самостоятельно определить свое местоположение. По словам Максимовой, они передают информацию о своем положении через сопряженное устройство, например, смартфон, который уже использует GPS или другие методы геолокации.
Таким образом, если кто-то пытается отслеживать вас через наушники, ему необходим постоянный доступ к вашему смартфону или другому устройству. Приложения наподобие "Локатора" предназначены для поиска потерянных устройств. Однако они могут быть использованы и для слежки. "Злоумышленник, получивший доступ к вашей учетной записи или устройству, может настроить отслеживание ваших перемещений через подобные сервисы", - предупреждает эксперт.
Современные операционные системы, такие как iOS, содержат множество защитных механизмов, которые усложняют несанкционированный доступ к вашим данным. Тем не менее, даже при наличии всех этих мер предосторожности, всегда остается вероятность эксплуатации уязвимостей или ошибок в программном обеспечении.
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