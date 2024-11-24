https://1prime.ru/20241124/naushniki-853027929.html

Дыра в безопасности: могут ли следить за человеком при помощи наушников

Дыра в безопасности: могут ли следить за человеком при помощи наушников - 24.11.2024, ПРАЙМ

Дыра в безопасности: могут ли следить за человеком при помощи наушников

Слежка при помощи беспроводных наушников маловероятна, но все же возможна при определенных условиях. Об этом агентству “Прайм" рассказала заведующая кафедрой... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T02:02+0300

2024-11-24T02:02+0300

2024-11-24T02:02+0300

наушники

технологии

мирэа

https://cdnn.1prime.ru/img/83777/46/837774650_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a52d7b72f730881a8a89c4c2186f2c1.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Слежка при помощи беспроводных наушников маловероятна, но все же возможна при определенных условиях. Об этом агентству “Прайм" рассказала заведующая кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.Современные устройства, такие как AirPods, используют технологию Bluetooth для соединения с другими гаджетами. Эта технология имеет радиус действия 10-20 метров, что делает ее непригодной для постоянного мониторинга на больших расстояниях."Однако, если злоумышленник получит доступ к учетной записи, связанной с этими наушниками, или использует специальное ПО для перехвата сигнала, он может отслеживать перемещение устройства", - объясняет эксперт.Важно понимать, что наушники не обладают функцией GPS, поэтому они не могут самостоятельно определить свое местоположение. По словам Максимовой, они передают информацию о своем положении через сопряженное устройство, например, смартфон, который уже использует GPS или другие методы геолокации.Таким образом, если кто-то пытается отслеживать вас через наушники, ему необходим постоянный доступ к вашему смартфону или другому устройству. Приложения наподобие "Локатора" предназначены для поиска потерянных устройств. Однако они могут быть использованы и для слежки. "Злоумышленник, получивший доступ к вашей учетной записи или устройству, может настроить отслеживание ваших перемещений через подобные сервисы", - предупреждает эксперт.Современные операционные системы, такие как iOS, содержат множество защитных механизмов, которые усложняют несанкционированный доступ к вашим данным. Тем не менее, даже при наличии всех этих мер предосторожности, всегда остается вероятность эксплуатации уязвимостей или ошибок в программном обеспечении."Поэтому пользователям рекомендуется регулярно проверять настройки безопасности своих устройств, обновлять программное обеспечение до последней версии и использовать двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты своих аккаунтов", - резюмировала Максимова.

https://1prime.ru/20210312/833218750.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

наушники, технологии, мирэа