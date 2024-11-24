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Эксперт рассказал, откуда Британия и Франция узнали о пуске "Орешника" - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241124/oreshnik-853044771.html
Эксперт рассказал, откуда Британия и Франция узнали о пуске "Орешника"
Эксперт рассказал, откуда Британия и Франция узнали о пуске "Орешника" - 24.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, откуда Британия и Франция узнали о пуске "Орешника"
Великобритания и Франция узнали об испытании Россией новой ракеты средней дальности "Орешник" от Соединенных Штатов, которые получили автоматическое уведомление | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T08:45+0300
2024-11-24T08:46+0300
вооружения
россия
сша
баллистическая ракета
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Великобритания и Франция узнали об испытании Россией новой ракеты средней дальности "Орешник" от Соединенных Штатов, которые получили автоматическое уведомление об этом. Такое мнение высказал один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Так, по словам эксперта, между Россией и США действует договоренность об оповещениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет."Но понятно, что Пентагон, очевидно, далее незамедлительно уведомил своих "ядерных партнеров" в лице Великобритании и Франции о предстоящем российском пуске БРСД "Орешник" с целью исключить любые ошибочные интерпретации", - добавил эксперт.21 ноября президент России Владимир Путин в своем обращении сообщал, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что за тридцать минут до пуска "Орешника" Россия по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направила США автоматическое предупреждение о запуске.
https://1prime.ru/20241123/peskov-853038315.html
сша
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
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россия, сша, баллистическая ракета
Вооружения, РОССИЯ, США, баллистическая ракета
08:45 24.11.2024 (обновлено: 08:46 24.11.2024)
 
Эксперт рассказал, откуда Британия и Франция узнали о пуске "Орешника"

Коротченко: Британия и Франция узнали от США об уведомлении о пуске "Орешника"

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Великобритания и Франция узнали об испытании Россией новой ракеты средней дальности "Орешник" от Соединенных Штатов, которые получили автоматическое уведомление об этом. Такое мнение высказал один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Так, по словам эксперта, между Россией и США действует договоренность об оповещениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет.
"Но понятно, что Пентагон, очевидно, далее незамедлительно уведомил своих "ядерных партнеров" в лице Великобритании и Франции о предстоящем российском пуске БРСД "Орешник" с целью исключить любые ошибочные интерпретации", - добавил эксперт.
21 ноября президент России Владимир Путин в своем обращении сообщал, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.
Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что за тридцать минут до пуска "Орешника" Россия по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направила США автоматическое предупреждение о запуске.
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ВооруженияРОССИЯСШАбаллистическая ракета
 
 
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