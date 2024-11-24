https://1prime.ru/20241124/oreshnik-853044771.html
Эксперт рассказал, откуда Британия и Франция узнали о пуске "Орешника"
Эксперт рассказал, откуда Британия и Франция узнали о пуске "Орешника" - 24.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, откуда Британия и Франция узнали о пуске "Орешника"
Великобритания и Франция узнали об испытании Россией новой ракеты средней дальности "Орешник" от Соединенных Штатов, которые получили автоматическое уведомление | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T08:45+0300
2024-11-24T08:45+0300
2024-11-24T08:46+0300
вооружения
россия
сша
баллистическая ракета
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/853005679_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_791d0d35e374654e9802f54c67a18181.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Великобритания и Франция узнали об испытании Россией новой ракеты средней дальности "Орешник" от Соединенных Штатов, которые получили автоматическое уведомление об этом. Такое мнение высказал один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Так, по словам эксперта, между Россией и США действует договоренность об оповещениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет."Но понятно, что Пентагон, очевидно, далее незамедлительно уведомил своих "ядерных партнеров" в лице Великобритании и Франции о предстоящем российском пуске БРСД "Орешник" с целью исключить любые ошибочные интерпретации", - добавил эксперт.21 ноября президент России Владимир Путин в своем обращении сообщал, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что за тридцать минут до пуска "Орешника" Россия по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направила США автоматическое предупреждение о запуске.
https://1prime.ru/20241123/peskov-853038315.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/853005679_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e7e43dad5cbb208516c6f1458595d0c.jpg
Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
2024-11-24T08:45+0300
true
PT0M11S
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, баллистическая ракета
Вооружения, РОССИЯ, США, баллистическая ракета
Эксперт рассказал, откуда Британия и Франция узнали о пуске "Орешника"
Коротченко: Британия и Франция узнали от США об уведомлении о пуске "Орешника"
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Великобритания и Франция узнали об испытании Россией новой ракеты средней дальности "Орешник" от Соединенных Штатов, которые получили автоматическое уведомление об этом. Такое мнение высказал один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Так, по словам эксперта, между Россией и США действует договоренность об оповещениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет.
"Но понятно, что Пентагон, очевидно, далее незамедлительно уведомил своих "ядерных партнеров" в лице Великобритании и Франции о предстоящем российском пуске БРСД "Орешник" с целью исключить любые ошибочные интерпретации", - добавил эксперт.
21 ноября президент России Владимир Путин в своем обращении сообщал, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.
Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что за тридцать минут до пуска "Орешника" Россия по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направила США автоматическое предупреждение о запуске.
Песков заявил об отсутствии свободы слова на Западе