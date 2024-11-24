https://1prime.ru/20241124/oreshnik-853044771.html

Эксперт рассказал, откуда Британия и Франция узнали о пуске "Орешника"

Эксперт рассказал, откуда Британия и Франция узнали о пуске "Орешника" - 24.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, откуда Британия и Франция узнали о пуске "Орешника"

Великобритания и Франция узнали об испытании Россией новой ракеты средней дальности "Орешник" от Соединенных Штатов, которые получили автоматическое уведомление | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T08:45+0300

2024-11-24T08:45+0300

2024-11-24T08:46+0300

вооружения

россия

сша

баллистическая ракета

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Великобритания и Франция узнали об испытании Россией новой ракеты средней дальности "Орешник" от Соединенных Штатов, которые получили автоматическое уведомление об этом. Такое мнение высказал один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Так, по словам эксперта, между Россией и США действует договоренность об оповещениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет."Но понятно, что Пентагон, очевидно, далее незамедлительно уведомил своих "ядерных партнеров" в лице Великобритании и Франции о предстоящем российском пуске БРСД "Орешник" с целью исключить любые ошибочные интерпретации", - добавил эксперт.21 ноября президент России Владимир Путин в своем обращении сообщал, что в ответ на применение британского и американского оружия Россия нанесла удар новой баллистической ракетой "Орешник" по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая комплекс в Днепропетровске.Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что за тридцать минут до пуска "Орешника" Россия по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направила США автоматическое предупреждение о запуске.

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Применение новейшей ракеты "Орешник" Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили! 2024-11-24T08:45+0300 true PT0M11S

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россия, сша, баллистическая ракета