https://1prime.ru/20241124/oreshnik-853046792.html
В Кремле раскрыли, кто знал о скором применении "Орешника"
В Кремле раскрыли, кто знал о скором применении "Орешника" - 24.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли, кто знал о скором применении "Орешника"
О скором использовании Россией новейшей системы средней дальности "Орешник" знал совсем узкий круг лиц, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T12:04+0300
2024-11-24T12:04+0300
2024-11-24T12:04+0300
вооружения
россия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. О скором использовании Россией новейшей системы средней дальности "Орешник" знал совсем узкий круг лиц, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Этим он поделился в интервью с журналистом Павлом Зарубиным."По всей видимости, совсем узкий круг, конечно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.В то же время пресс-секретарь российского президента уточнил, что даже он не знал заранее о планах по применению ракетной системы. По его словам, разработка и применение новых видов вооружений, таких как "Орешник", является засекреченным процессом.
https://1prime.ru/20241123/bayden-853034969.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Вооружения, РОССИЯ, Дмитрий Песков
В Кремле раскрыли, кто знал о скором применении "Орешника"
Песков: совсем узкий круг лиц знал о скором применении Россией системы "Орешник"
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. О скором использовании Россией новейшей системы средней дальности "Орешник" знал совсем узкий круг лиц, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Этим он поделился в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.
"По всей видимости, совсем узкий круг, конечно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
В то же время пресс-секретарь российского президента уточнил, что даже он не знал заранее о планах по применению ракетной системы. По его словам, разработка и применение новых видов вооружений, таких как "Орешник", является засекреченным процессом.
Байден обратился к Макрону после удара "Орешника" по Украине