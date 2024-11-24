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В Кремле раскрыли, кто знал о скором применении "Орешника"

В Кремле раскрыли, кто знал о скором применении "Орешника" - 24.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле раскрыли, кто знал о скором применении "Орешника"

О скором использовании Россией новейшей системы средней дальности "Орешник" знал совсем узкий круг лиц, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T12:04+0300

2024-11-24T12:04+0300

2024-11-24T12:04+0300

вооружения

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. О скором использовании Россией новейшей системы средней дальности "Орешник" знал совсем узкий круг лиц, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Этим он поделился в интервью с журналистом Павлом Зарубиным."По всей видимости, совсем узкий круг, конечно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.В то же время пресс-секретарь российского президента уточнил, что даже он не знал заранее о планах по применению ракетной системы. По его словам, разработка и применение новых видов вооружений, таких как "Орешник", является засекреченным процессом.

https://1prime.ru/20241123/bayden-853034969.html

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россия, дмитрий песков