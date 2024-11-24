Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле раскрыли, кто знал о скором применении "Орешника" - 24.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241124/oreshnik-853046792.html
В Кремле раскрыли, кто знал о скором применении "Орешника"
В Кремле раскрыли, кто знал о скором применении "Орешника" - 24.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли, кто знал о скором применении "Орешника"
О скором использовании Россией новейшей системы средней дальности "Орешник" знал совсем узкий круг лиц, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T12:04+0300
2024-11-24T12:04+0300
вооружения
россия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. О скором использовании Россией новейшей системы средней дальности "Орешник" знал совсем узкий круг лиц, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Этим он поделился в интервью с журналистом Павлом Зарубиным."По всей видимости, совсем узкий круг, конечно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.В то же время пресс-секретарь российского президента уточнил, что даже он не знал заранее о планах по применению ракетной системы. По его словам, разработка и применение новых видов вооружений, таких как "Орешник", является засекреченным процессом.
https://1prime.ru/20241123/bayden-853034969.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков
Вооружения, РОССИЯ, Дмитрий Песков
12:04 24.11.2024
 
В Кремле раскрыли, кто знал о скором применении "Орешника"

Песков: совсем узкий круг лиц знал о скором применении Россией системы "Орешник"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. О скором использовании Россией новейшей системы средней дальности "Орешник" знал совсем узкий круг лиц, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Этим он поделился в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.
"По всей видимости, совсем узкий круг, конечно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
В то же время пресс-секретарь российского президента уточнил, что даже он не знал заранее о планах по применению ракетной системы. По его словам, разработка и применение новых видов вооружений, таких как "Орешник", является засекреченным процессом.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
Байден обратился к Макрону после удара "Орешника" по Украине
Вчера, 08:36
 
ВооруженияРОССИЯДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала